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6 ноября 2019 года компания Xiaomi представила смартфон Mi Note 10. Формально это не первый телефон со 108-мегапиксельной камерой, ведь его китайский прообраз был представлена двумя днями ранее, но в Европе он оказался таковым. В конце прошлого года Xiaomi Mi Note 10 дебютировал в России, где оказался дороже флагманской модели Mi 9.

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Если верить сервису сравнения цен «Яндекс.Маркет», то сейчас средняя стоимость Xiaomi Mi Note 10 в российских магазинах составляет 33 990 рублей, а самая низкая – 31 330 рублей. Это минимальное значение с момента старта продаж в конце прошлого года. При этом рекомендованная цена смартфона до сих пор составляет 39 990 рублей. Правда, в магазине МТС сейчас по промо-коду HOME41 предлагается скидка в размере 4000 рублей. А вот что касается официального магазина, то Xiaomi Mi Note 10 регулярно участвует в акциях, но вместо снижения стоимости компания предлагает подарки к смартфону.

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Отметим, что модель Mi Note 10 является одним из самых дешёвых решений в мире со 108-мегапиксельным сенсором в камере. Всего на рынке таких моделей немного. Это Motorola Edge+ за 1000 евро, Samsung Galaxy S20 Ultra за 100 000 рублей, флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro стоимостью 800 евро и 1000 евро соответственно, а также китайский аналог Mi Note 10 в лице Xiaomi Mi CC9 Pro, который стоит чуть более 400 долларов в Китае.

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Смартфон оснащается 6,47-дюймовой панелью OLED формата Full HD+ с изогнутыми гранями и поддержкой HDR10. Помимо сенсора на 108 Мп основная камера включает 2-Мп датчик для макросъёмки, 20-Мп широкоугольный модуль и два телеобъектива на 12 Мп и 8 Мп с 2-кратным и 5-кратным оптическим зумом соответственно. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

В основе Xiaomi Mi Note 10 лежит мобильный процессор Snapdragon 730G, дополненный 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель UFS 2.0 характеризуется вместимостью 128 ГБ. Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 5260 мАч. Из прочего выделим ИК-излучатель, NFC, USB-C и операционную систему Android 10 (Android 9.0 Pie из коробки) в составе прошивки MIUI 11.