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Компания Intel в конце апреля текущего года представила несколько 14-нанометровых процессоров семейства Comet Lake-S. Один из них – Core i5-10400 стоимостью 182 доллара. Сегодня в Сети появились результаты теста данного CPU в нескольких бенчмарках.

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Чип имеет шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота процессора составляет 2,9 ГГц, а максимальная – 4,3 ГГц. Величина отвода тепловой мощности – 65 Вт. Новую платформу сравнили с моделью поколения Coffee Lake-S в лице Intel Core i5-9400F. Она тоже получила шесть ядер с базовой частотой 2,9 ГГц и энергопотреблением 65 Вт. Однако, Turbo-частота составляет 4,1 ГГц, а поддержка технологии многопоточности не заявлена.

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Intel Core i5-10400 протестировали в системе на материнской плате MSI MAG Z490 Tomahawk. CPU прошёл тесты на производительность в бенчмарках CPU-Z, SuperPi, Cinebench R15 и Cinebench R20. По сравнению с предшественником разница в однопоточном режиме составила от 2% до 5% в пользу новинки.

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А вот в тестах всех ядер поддержка многопоточности дала о себе знать. За счёт HyperThreading производительность процессора Intel Core i5-10400 по сравнению с Core i5-9400F выросла сразу на 35-45% в CPU-Z. В Cinebench R15 новинка набрала на 45,05% больше, а в Cinebench R20 результат увеличился на 41,85% по сравнению с процессором прошлого поколения.

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Судя по показателям в бенчмарке Cinebench, Core i5-10400 должен оказаться примерно на 10-15% производительнее в многопоточном режиме, чем AMD Ryzen 5 3600X. Последний, напомним, тоже является 6-ядерным 12-поточным решением. Частота составляет от 3,8 ГГц до 4,4 ГГц, а величина отвода тепловой мощности – 95 Вт. Выполняется изделие по нормам 7-нанометрового технологического процесса.