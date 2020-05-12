Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Авторы тестового приложения AnTuTu представили топ-10 самых мощных смартфонов на Android, которые продаются за пределами Китая. Первый рейтинг описывает положение дел во флагманском сегменте, а второй демонстрирует расклад сил на рынке более доступных решений.

реклама

Самым производительным флагманом по версии AnTuTu является Xiaomi Mi 10 Pro в модификации 8/256 ГБ. Смартфон набирает 593 769 «попугаев». Стандартное издание разместилось двумя строчками ниже с 580 027 «попугаями» в активе. Mi 10 несёт на борту вдвое меньше постоянной памяти. Оперативки предусмотрено 8 ГБ. Между двумя флагманами компании Xiaomi расположился OnePlus 8 Pro в конфигурации 12/256 ГБ. Ему бенчмарк в среднем присуждает 582 697 «попугаев». Все три модели оснащены мобильным процессором Snapdragon 865.

реклама

Далее в топ-10 идут четыре флагмана компании Samsung, между которыми обосновался игровой смартфон ASUS ROG Phone II. На четвёртой позиции расположен Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, а строчкой ниже – Galaxy S20+ 5G. Обе модели представлены модификацией 12/128 ГБ и несут на борту фирменный процессор Exynos 990. Результат составил 519 713 баллов и 518 494 балла соответственно.

реклама

Вторую пятёрку открыл ROG Phone II на Snapdragon 855+ с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Ему AnTuTu присудил 509 060 пунктов. За ним расположились ещё два флагмана Samsung текущего года: Galaxy S20+ и Galaxy S20 5G. Смартфоны оборудованы 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а мозгом является чип Exynos 990. Версия Plus набрала 505 071 пункт, опередив примерно на 1700 пунктов стандартное издание.

Замыкают топ-10 флагманские модели прошлого года компании OnePlus в модификации 8/256 ГБ. Они оборудованы чипом Snapdragon 855+. OnePlus 7T набрал 496 700 очков, а версия Pro – 496 211 очков. Отметим, что в десятку не вошло ни одной модели компании Huawei.

реклама

А вот в топ-10 смартфонов среднего класса есть один аппарат Huawei, причём он занял первое место, набрав 308 853 балла. Это модель nova 7i с 7-нанометровым чипом Kirin 810, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В тройку вошли Redmi Note 8 Pro в модификации 6/128 ГБ и Realme 6 с 4 ГБ ОЗУ. Обе модели оснащены чипом Helio G90T. Разница в результатах составила менее 700 баллов – 291 742 против 291 093 в пользу смартфона Xiaomi.

реклама

Всего в десятке оказалось четыре устройства компании Xiaomi. Пятое место заняла новинка Redmi Note 9S на Snapdragon 720G, которая получила 277 954 пункта. Двумя позициями ниже расположился Xiaomi Mi 9T с чипсетом Snapdragon 730G, набрав на 12 000 пунктов меньше. Замкнул топ-10 Xiaomi Mi Note 10 на том же процессоре. Ему AnTuTu присудил 263 965 пунктов. Кроме того, в десятку вошли Realme 6 Pro (4-е место, Snapdragon 720G), Realme X2 (6-е место, Snapdragon 730G), Samsung Galaxy A80 (8-е место, Snapdragon 730G) и Samsung Galaxy A71 (9-е место, Snapdragon 730G).