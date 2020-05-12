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Китайская компания Hisense анонсировала два телевизора E75F. Новинки ориентированы на геймеров, а отличие между двумя моделями заключаются только в стоимости и диагонали экрана.

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Новинки отличаются полноэкранным дизайном и очень тонкими дисплейными рамками. Нижняя рамка немного шире остальных. Под капотом установлено 3 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя для хранения приложений составляет 64 ГБ. Модель однокристальной системы китайская компания не уточняет.

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Hisense E75F оборудованы панелями 4K UHD с поддержкой расширенного динамического диапазона. Панели отличаются повышенной частотой обновления изображения (120 Гц). Также отмечается технология динамической компенсации изображения. Данная разработка призвана сделать картинку на дисплее более плавной.

По словам производителя, новинки получили поддержку технологии DTS Virtual-X и голосовое управление. Компания отмечает, что телевизор распознаёт голосовые команды примерно за полсекунды с точностью 99%.

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Hisense E75F поступит в продажу 15 мая нынешнего года. На данный момент стоимость 55-дюймовой модели составляет 550 долларов, а 65-дюймовый телевизор предлагается за 760 долларов. После старта продаж цена каждого телевизора будет повышена на 80 долларов.