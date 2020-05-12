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Несколько дней назад появилась информация о то, что компания Huawei готовит к выходу новую версию флагманского смартфона 2019 года P30 Pro. Если вы ждали, что модель New Edition получит камеру от Huawei P40 Pro или хотя бы больше встроенной памяти, то придётся вас расстроить. Huawei P30 Pro new Edition от смартфона, анонсированного в марте прошлого года, практически не отличается.

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Новинка имеет три отличия. Первое – появление расцветки Silver Frost, которую позаимствовали у серии P40. Также доступны цвета Midnight Black и Aurora. Второе – новая оболочка EMUI 10.1. Это не самое существенное преимущество перед обычным Huawei P30 Pro, поскольку рано или поздно прошлогодняя модель тоже получит последнюю версию прошивки. Третье отличие – сниженная стоимость. Правда, и тут на большУю экономию рассчитывать не приходится.

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Huawei P30 Pro New Edition предлагает покупателям 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной за 749 евро. За оформление предварительного заказа компания дарит беспроводные наушники FreeBuds 3 и динамик MiniSpeaker. Кроме того, покупателям предлагается скидка на смарт-часы Huawei Watch GT 2, которые обойдутся в 99 долларов. Модель 2019 года выпуска в конфигурации 8/256 ГБ стоит на 50 евро дороже. Но здесь стоит заметить, если вместимость накопителя не играет для вас особой роли, то есть версия с хранилищем на 128 ГБ за 699 евро.

Учитывая то, что новинка получила процессор Kirin 980, можно не акцентировать внимание на наличии сервисов Google. Но следует отметить, что китайская компания начала распространять обновление для старых смартфонов, которое удаляет некоторые предустановленные приложения Google и заменяет их аналогами Huawei. Например, появляется фирменный голосовой помощник вместо Google Assistant.

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В завершение кратко напомним основные технические параметры Huawei P30 Pro New Edition. Новинка имеет HDR10 дисплей формата Full HD+ на базе матрицы OLED. Диагональ составляет 6,47 дюйма. В основной камере установлены главный модуль на 40 Мп, широкоугольный на 20 Мп и телеобъектив на 8 Мп, который имеет перископную конструкцию, 5-кратный зум без потери качества и систему оптической стабилизации. Разрешение камеры для селфи – 32 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 4200 мАч. Флагман поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и 40-ваттную проводную. NFC, защита от воды и ИК-порт есть, а разъём для наушников и стереодинамики отсутствуют.