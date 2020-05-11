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Компания Honor в этом месяце расширит ассортимент смартфонов на базе нового 7-нанометрового чипсета Kirin 820 5G сразу двумя моделями. Это будут Honor X10 и версия Pro. Грядущие новинки станут преемницами моделей Honor 9X и 9X Pro соответственно. В Сети уже появились все ключевые параметры, дата премьеры и даже стоимость смартфонов.

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Начнём с общих характеристик. Обе модели будут оснащены чипсетом Kirin 820 с поддержкой мобильных сетей по стандарту 5G. Однокристальная система объединяет восемь ядер с частотой от 1,84 ГГц до 2,36 ГГц и видеочип Mali-G76 MP6. Ёмкость аккумулятора составит 4200 мАч, а мощность зарядки по проводу – 22,5 Вт. Заряжаться смартфоны будут через порт USB-C.

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В каждой модели будет установлена матрица LCD формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Отметим, что первые слухи приписывали смартфонам частоту 120 Гц. Диагональ дисплея составит 6,63 дюйма. Биометрический сканер расположится на правой грани. Honor X10 и версия Pro будут нести на борту 16-мегапиксельную селфи камеру, основанную на датчике изображения IMX471 от Sony.

Программной оболочкой выступит операционная система Android 10, которая ляжет в основу надстроек Magic UI 3.1. Понятно, что смартфоны останутся без сервисов Google и получат альтернативу в виде Huawei Mobile Services. Это делает отсутствие NFC в Honor X10 менее болезненным.

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Дальше поговорим об отличиях двух моделей, правда, будет их не так много. Стандартное издание вне зависимости от комплектации получит 6 ГБ оперативной памяти. В то же время вместимость накопителя составит 64 ГБ или 128 ГБ. Основная камера будет иметь разрешение 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Отметим, что главный модуль обзаведётся датчиком изображения Sony IMX600y, для которого это будет премьера.

В Honor X10 Pro появится чип NFC, а в основной камере будет добавлен ещё один 2-мегапиксельный сенсор. Объём оперативной памяти вырастет до 8 ГБ, в то время как вместимость накопитель в зависимости от модификации составит 128/256 ГБ.

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Презентация смартфонов состоится на следующей неделе, 20 мая. Об этом китайская компания объявила официально. Также производитель подтвердил, что грядущие новинки получат поддержку всех бэндов, т.е. будут работать в других странах, где есть покрытие 5G. Стоимость Honor X10 в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ памяти составит 250 долларов и 280 долларов соответственно. Версия Pro будет оценена в 340 долларов (8/128 ГБ) или 380 долларов (8/256 ГБ).