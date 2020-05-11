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В конце зимы этого года компания Huawei представила смартфон среднебюджетного уровня Huawei P40 Lite. Позже к нему присоединилась модель P40 Lite E. Как стало известно, сейчас компания работает над выпуском в Европе ещё одного решения семейства. На этот раз речь идёт о Huawei P40 Lite 5G.

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Грядущая новинка будет оснащаться новым 7-нанометровым процессором Kirin 820 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель будет иметь вместимость 128 ГБ. О версии с 256 ГБ встроенной памяти информации нет. Ёмкость интегрированного аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон будет поддерживаться 40-ваттную зарядку проводным путём.

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Huawei P40 Lite 5G получит относительно скромную основную камеру, учитывая стоимость модели. Она будет содержать четыре модуля разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Камера для селфи получит только одну матрицу – на 16 Мп.

Смартфону достанется панель LTPS формата Full HD+ с поддержкой расширенного динамического диапазона. Диагональ составит 6,5 дюйма, а разрешение FHD+ при соотношении сторон 20 к 9. Плотность точек – 405 пикселей/дюйм. Дактилоскопический сканер расположится на правом торце.

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Huawei P40 Lite 5G поступит в продажу по цене менее 500 евро (предположительно, 449 евро) с предустановленной прошивкой EMUI 10.1 на базе ОС Android 10. Смартфон получит разъём для наушников и NFC, но останется без сервисов Google и, как следствие, без поддержки Google Pay. Покупатели смогут выбирать из трёх расцветок корпуса: Crush Green, Space Silver и Midnight Black. Отметим, что в Китае модель продаётся как Huawei nova 7 SE и стоит порядка 340 долларов в модификации 8/128 ГБ.