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Китайская компания Huawei представила новый смартфон. Он называется Huawei P smart 2020. Новинка получила не самую свежую однокристальную систему, но при этом может похвастаться наличием сервисов Google и поддержкой Google Pay.

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Аппаратная платформа смартфона построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Kirin 710F. Использование данной однокристальной системы позволило модели обзавестись сервисами Google. При этом программной основой выступила старая операционная система Android 9.0 Pie, дополненная фирменной надстройкой EMUI 9.1, которая тоже особой свежестью не отличается.

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Под капотом Huawei P smart 2020 установлено 4 ГБ оперативной памяти и флэш-модуль на 128 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мАч без поддержки быстрой зарядки. Лицевую панель почти полностью занимает экран IPS с широкими дисплейными рамками и каплевидным вырезом. Диагональ составляет 6,21 дюйма, а разрешение – 2340 х 1080 пикселей.

Фронтальная камера построена на базе 8-мегапиксельной матрицы. Сзади расположилось два модуля на 13 Мп и 2 Мп, компанию которым составили вспышка и дактилоскопический сканер. Также в смартфоне есть слот для карты microSD, чип NFC, порт USB Type-C, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.

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Стоимость Huawei P smart 2020 составила 199 евро. Новинка поступит в продажу 16 мая текущего года в трёх цветовых вариантах: Emerald Green (21 мая), Midnight Black и Aurora Blue. Первые покупатели в подарок получат портативную колонку Huawei MiniSpeaker.