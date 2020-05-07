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Компания AMD анонсировала системную логику B550, которая получит поддержку процессоров на архитектуре Zen 3. В продаже материнские платы на новом чипсете появятся чуть более чем через месяц.

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Новинка обзавелась поддержкой интерфейса PCI Express 4.0 для графических ускорителей и твердотельных накопителей, чем не может похвастаться B450. Кроме того, для подключения внешних устройств предусмотрен интерфейс PCI Express 3.0 вместо PCI Express 2.0.

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Американская компания уже сейчас подтвердила, что новинка будет совместима с настольными CPU семейства Ryzen 400 (Vermeer), премьера которых запланирована на конец текущего года либо на начало следующего. Тем же самым сможет похвастаться, к слову, и логика X570. Если верить слайду, прикреплённому ниже, будущие настольные процессоры будут работать только с этими двумя решениями, тогда как на совместимость со старой логикой рассчитывать не стоит. Калифорнийский производитель подчеркнул отсутствие совместимости чипов Ryzen 3000G с платами на B550.

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Стоит отметить, что AMD первой приняла решение выпустить чипсет для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0. Для сравнения, модели компании Intel на базе B460 таким похвастаться не в состоянии. Более того, даже новейшие решения на логике Intel Z490 для процессоров поколения Comet Lake-S пока что не обзавелись поддержкой нового интерфейса. Но справедливости ради нужно отметить, что «синяя» команда добавит PCI Express 4.0 в логике 400-й серии при выходе процессоров поколения Rocket Lake-S.

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Платы на AMD B550 получили поддержку связки из двух видеокарт. Ранее это было доступно только во флагманских моделях на X370, X470 или X570. Новые материнские платы поступят в продажу 16 июня 2020 года по цене от 100 долларов.