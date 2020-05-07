Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вместе с обзором настольного процессора Ryzen 3 3300X издание TechPowerUp опубликовало обзор второй доступной новинки компании AMD. Речь идёт о CPU Ryzen 3 3100 стоимостью 99 долларов.

реклама

Новый чип объединяет четыре ядра с частотой 3,6-3,9 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока. Изделие 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, потребляет от 65 Вт энергии и изготавливается по 7-нанометровой технологии. Новинка является самым доступным решением на архитектуре Zen 2 в ассортименте калифорнийского процессорного гиганта. Как и в случае с заметкой о Ryzen 3 3300X, сконцентрируемся на показателях чипа в играх, а подробный обзор CPU вы сможете почитать по этой ссылке.

реклама

При частоте до 3,9 ГГц Ryzen 3 3100 в играх с разрешением HD продемонстрировал результат на уровне Intel Core i3-8300 и Ryzen 7 1700X. При повышении частоты CPU до 4,35 ГГц производительность вырастает на 5% – до уровня Ryzen 5 2600X. Вторая новинка, Ryzen 3 3300X, превосходит более скромную модель на 8,5-13,5%.

Повышение разрешения до Full HD вносит свои корректировки в положение дел. Например, при частоте 3,6/3,9 ГГц Ryzen 3 3100 показал себя так же, как и Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 1700X. При этом разогнанная версия вновь оказалась на 5% быстрее и смогла на 1,4% превзойти показатель Ryzen 5 2600X. Ryzen 3 3300X остался впереди, но его преимущество сократилось в полтора раза.

реклама

Ещё более плотные результаты все чипы продемонстрировали при повышении разрешения до Quad HD. Ryzen 3 3100 на частоте 3,6/3,9 ГГц менее 1% уступил процессорам Ryzen 7 1700X, Core i3-8300 и Ryzen 7 2700. Разогнанная версия оказалась на 2,8% производительнее.

реклама

Наконец, в играх при разрешении 4K UHD вообще все процессоры, протестированные TechPowerUp, выдали практически идентичные показатели. Например, герой заметки с частотой 3,6/3,9 ГГц уступил по производительности флагманскому Intel Core i9-9900KS лишь 1,7%.