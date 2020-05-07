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Сегодня многие ресурсы начали публиковать подробные обзоры процессоров Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100X. На сайте TechPowerUp появилась статья, посвящённая старшей модели. С полным материалом вы можете ознакомиться по этой ссылке, а в данной заметке речь пойдёт о показателях новинки стоимостью 120 долларов в играх.

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Тестовый ПК включает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Напомним, что сам CPU получил четыре ядра с частотой от 3,8 ГГц до 4,3 ГГц и поддержкой многопоточности. 7-нанометровый чип построен на базе архитектуры Zen 2, имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, а заявленная производителем величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. С показателями Ryzen 3 3300X в играх при разрешении HD, Full HD, Quad HD и 4K Ultra HD можно ознакомиться на графиках ниже.

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Новинка серьёзно уступила флагманским чипам Intel Core i9-9900K и Core i9-9900KS при тестах с разрешением HD. Разница в производительности составила 16,5% и 22,4% соответственно в пользу процессоров «синего» калифорнийского гиганта. При этом Ryzen 3 3300X продемонстрировал результат на уровне Ryzen 5 3600, обогнав примерно на 6% и 10% соответственно такие CPU, как Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 2600X.

При повышении разрешения до Full HD картина особо не меняется. Однако, разница в производительности по сравнению с Intel Core i9-9900KS уменьшается почти в два раза и составляет 11,9%. При этом Ryzen 7 2700X сокращает отрыв от героя заметки. То же самое делает и Ryzen 5 2600X.

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В разрешении 2K преимущество Intel Core i9-9900KS сокращается до 5,3%. Система на базе Intel Core i9-9900K выдаёт на 3,3% больше FPS, чем система на Ryzen 3 3300X. 120-долларовая новинка компании AMD оказалась на 1,6% производительнее, чем Ryzen 7 2700X и на 2,7% – чем Ryzen 5 2600X.

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Наконец, в играх с разрешением 4K UHD всё превосходство флагманских процессоров компании Intel сходит на нет. Core i-9900K вышел всё равно победителем сохранив перевес 0,7%. Разница между Ryzen 3 3300X и Core i9-9900KS составила 1,2% в пользу последнего. При этом Ryzen 9 3900X и вовсе оказался позади нового CPU «красной» команды.