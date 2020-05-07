Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi Mi 9T стал одним из самых популярных смартфонов китайской компании в Европе в 2019 году. Модель была анонсирована летом и смогла завоевать сердца вместе с кошельками пользователей благодаря сочетанию относительно низкой стоимости и мощной начинки, производительности которой хватит для решения любых задач.

реклама

В топовой модификации смартфон предложил покупателям 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 ГБ. Рекомендованная цена составила 399 евро или 435 долларов. Xiaomi Mi 9T стал европейской версией Redmi K20. Сейчас близится анонс Redmi K30 в Европе, что стало одной из причин падения стоимости прошлогоднего аппарата.

реклама

Цена Mi 9T впервые за всё время в модификации 6/128 ГБ опустилась ниже отметки 235 долларов. Правда, здесь есть небольшой нюанс. Такую стоимость запрашивает магазин DHgate . С промо-кодомцена смартфона составит примерно 232 доллара, но для этого нужно заказать минимум два устройства. При покупке одной модели с тем же промо-кодом заплатить придётся менее 250 долларов, что также является весьма привлекательным ценником для смартфона.

Xiaomi Mi 9T оснащён процессором Snapdragon 730, который способен справиться с задачами любого уровня сложности. Мобильная платформа трудится на пиковой частоте 2,2 ГГц и располагает графическим ядром Adreno 618.

реклама

Смартфон отличается наличием безрамочного экрана формата Full HD+. На лицевой стороне нет ни вырезов, ни отверстий, т.к. фронтальная камера с разрешением 20 Мп установлена внутри корпуса. Дисплей модели имеет размер 6,39 дюйма по диагонали, а использование матрицы AMOLED позволило интегрировать сканер отпечатков пальцев под экран.

реклама

Основная камера представлена модулями разрешением 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Она получила оптический зум 2x, широкоугольную оптику и поддерживает запись видео в 4K. Xiaomi Mi 9T входит в список смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12. Более того, компания уже начала зазывать владельцев данной модели протестировать свежую версию прошивки.

реклама

Сейчас программной основой устройства выступает оболочка MIUI 11, в основе которой лежит операционная система Android 10. Из важных характеристик Mi 9T также стоит отметить наличие NFC, разъёма для наушников и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с 18-ваттной зарядкой по проводу.