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Компания Xiaomi в прошлом году анонсировала семейство смартфонов Redmi Note восьмого поколения. Новая серия включает три модели: Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Все смартфоны поступили в продажу осенью по цене от 140 долларов за базовую конфигурацию Redmi Note 8 до 260 долларов за топовую комплектации версии Pro. Сегодня китайская компания похвасталась успехами трио на рынке.

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Уже много лет подряд смартфоны данной серии пользуются большой популярностью. Успеха удалось достичь за счёт сочетания приемлемой цены и хороших технических параметров. Отметим, что Redmi Note 8 в своё время был самым дешёвым решением на рынке с четырёхмодульной камерой, а в Redmi Note 8 Pro впервые появились 64-мегапиксельная камера и весьма удачный процессор Helio G90T. Кроме того, в восьмом поколении компания впервые добавила чип NFC в линейку.

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За первые три месяца с момента старта продаж семейство Redmi Note 8 разошлось тиражом 10 млн единиц. Зачастую после ажиотажа при выходе следует падение спроса, но восьмое поколение смогло удержать популярность на уровне первых трёх месяцев с момента выхода. Далее Xiaomi потребовалось ещё два месяца, чтобы объём реализации удвоился. Затем продажи упали до показателей осени. Как стало известно, всего за восемь месяцев суммарно Xiaomi смогла продать 30 млн моделей линейки Redmi Note 8.

Отметим, что смартфоны седьмого поколения тоже продавились хорошо, но не так быстро. Чтобы преодолеть отметку 30 млн единиц, компании потребовалось на два месяца больше. Напомним, что семейство Redmi Note 7 включает три модели: Redmi Note 7, версию Pro и Redmi Note 7S. Правда, последний аппарат продаётся только в Индии и является копией стандартного издания.

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Отпраздновать успех серии производитель решил скидкой. Он официально снизил стоимость Xiaomi Redmi Note 8 Pro в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ на 15 долларов. Правда, скидка действует только в Китае. Таким образом, сейчас данная конфигурация оценивается менее чем в 185 долларов в официальном магазине. Справедливости ради заметим, что на AliExpress уже давно смартфон предлагается по такой цене.

В завершение остаётся добавить, что у нового поколения есть все шансы затмить семейство Redmi Note 8. Этой весной компания представила сразу пять смартфонов. Это Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max и два Redmi Note 9 Pro. Отметим, что под тремя разными названиями скрываются только три уникальных устройства. Цена составила от 160 долларов за самый дешёвый Redmi Note 9 Pro в Индии до 300 долларов за самый дорогой Redmi Note 9 Pro в Европе. Причём этом два разных устройства.