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Компания ASRock в конце прошлого месяца после премьеры процессором Intel Comet Lake-S анонсировала несколько материнских плат на чипсете Z490. Сегодня производитель презентовал новую модель. Она ориентирована на энтузиастов и называется ASRock Z490 Aqua. Стоимость новинки пока что не уточняется, но известно, что в продаже появится только 999 экземпляров.

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Новинка получила алюминиевый кожух с интересным дизайном, который отвечает за эффективный отвод тепла от ключевых компонентов персонального компьютера. На задней стороне платы расположена металлическая пластина, которая повышает прочность и предотвращает риск поломки и деформации платы при установке в корпус ПК. Также на ASRock Aqua установлен дисплей на базе матрицы OLED. На экране отображается важная системная информация. Без подсветки тоже не обошлось.

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Новая плата тайваньской компании построена на базе набора логики Z490 компании Intel. Модель ориентирована на использование с процессорами Intel Comet Lake-S в исполнении LGA 1200. Материнская плата получила четыре слота для установки модулей оперативной памяти DDR4 с частотой от 2133 МГц до 4700 МГц. Поддерживается до 128 ГБ ОЗУ.

В конфигурацию вошли три PCI Express 3.0 x16, пару разъёмов PCI Express 2.0 x1, а также трио коннекторов Ultra M.2 и сразу восемь портов SATA 3.0. Из остального выделить следует поддержку стандарта Wi-Fi 6, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5, 10-гигабитный и 2,5-гигабитный сетевые контроллеры, а также высококачественную звуковую плату.