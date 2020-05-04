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У OnePlus большие проблемы – неисправность экрана OnePlus 8 Pro нельзя исправить обновлением прошивки

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Компания OnePlus в середине апреля текущего года представила флагманские смартфоны нового поколения. Серия включает две модели: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Стандартное издание оценили в Европе в 699-799 евро, а версию Pro – в 899-999 евро в зависимости от комплектации. Как оказалось, новинки получились весьма проблемными.

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Ещё до старта продаж китайский производитель выпустил несколько обновлений, чтобы исправить баги в прошивке OxygenOS. 29 апреля OnePlus 8 Pro поступил в продажу, а пользователи начали сообщать о проблемах с экраном. Покупатели, обзавёдшиеся новым флагманом, посетовали на некорректное отображение чёрного цвета и появление зелёных оттенков. Последняя проблема устранялась активацией функции DC Dimming, которая отвечает за снижение мерцания матрицы OLED при низкой яркости.

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Компания из Китая весьма оперативно выпустила ещё один апдейт программного обеспечения. Прошивка OxygenOS под номером v10.5.5 устранила зелёный оттенок, оптимизировала работу системы и улучшила работу камеры. Но вот проблема с некорректным отображением чёрного цвета никуда не делась.

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Как стало известно, она носит аппаратный характер, и исправить её выпуском апдейта программного обеспечения не представляет возможным. Это официально было подтверждено китайской компанией. Производитель предложил пользователям три варианта выхода из ситуации.

Во-первых, все владельцы OnePlus 8 Pro могут без проблем вернуть смартфон в магазин и получить возврат средств в полном объёме. Во-вторых, на официально сайте компании можно оформить заявку на замену аппарата с нерабочим дисплеем. В-третьих, покупатели могут отправить флагман в сервисный центр на ремонт.

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Напомним, что OnePlus 8 Pro комплектуется новейшей матрицей Fluid AMOLED формата 3K с частотой 120 Гц и тонкими дисплейными рамками. Экран смартфона поддерживает HDR10+, имеет перфорацию под фронтальную камеру на 16 Мп и встроенный биометрический сканер. Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма.

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