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Компания Honor 31 августа 2018 года анонсировала первый в мире смартфон на базе на тот момент флагманской 7-нанометровой однокристальной системы Kirin 980. Он получил имя Honor Magic 2. Правда, в продажу модель поступила лишь в конце осени, когда на рынке уже были все устройства семейства Huawei Mate 20 с тем же процессором под капотом.

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Honor Magic 2 получился весьма необычным решением. Он исполнен в форм-факторе слайдера. На момент анонса идентичной конструкцией мог похвастаться лишь один из флагманов Lenovo, но между официальным анонсом и полноценной премьерой смартфона Honor ещё успел появиться на рынке Xiaomi Mi MIX 3. Но сейчас не об этом.

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Модель Magic 2 стала преемницей оригинального Magic, который из-за проблем с патентами не появился за пределами Китая. У Honor Magic 2 таких проблем не было. Смартфон оценили в 550-830 долларов в зависимости от комплектации. Но спустя полтора года цена модели снизилась почти в два раза.

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На старте продаж рекомендованная стоимость модификации со 128 ГБ встроенной памяти составила 620 долларов. В магазине SunSky сейчас за смартфон просят порядка 320 долларов. Ещё сильнее в цене упала более продвинутая конфигурация – с 256 ГБ постоянной памяти. Если заводская цена составила 690 долларов, то сейчас за флагман конца 2018 года отдать нужно примерно 375 долларов. Вне зависимости от модификации Honor Magic 2 комплектуется 8 ГБ оперативной памяти. Заказать смартфон можно по этой ссылке. Версии 6/128 ГБ и 8/512 ГБ в продаже уже недоступны.

«Магический» слайдер второго поколения оснащается экраном OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Дисплей имеет диагональ 6,39 дюйма, а разрешение соответствует формату FHD+. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 3400 мАч. Смартфон выделяется наличием тройной фронтальной камеры. Она содержит модули на 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп.

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Honor Magic 2 из коробки получил операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9, которая впоследствии была переименована в Magic UI. Сейчас смартфон работает на прошивке Magic UI 2 и находится в ожидание обновления до Magic UI 3.1. Из прочего следует отметить порт USB-C, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, NFC и отсутствие разъёма для наушников.