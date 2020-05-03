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Китайская компания Xiaomi начинает активно тестировать программное обеспечение MIUI 12 на своих смартфонах. В конце апреля производитель начал у себя на родине испытывать бета-версию оболочки в рамках закрытого тестирования. Через несколько все пользователи в Китае начнут получать MIUI 12 Beta. А тем временем Xiaomi выпустила глобальную версию прошивки для 28 смартфонов, которые продаются за пределами Поднебесной.

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Ссылками на загрузку программного обеспечения поделилась команда Xiaomi.EU. В отличие от китайской версии глобальная содержит больше языков и предлагает сервисы Google. Установить софт можно только вручную с помощью TWRP, предварительно разблокировав загрузчик. Перед установкой свежей версии программного обеспечения рекомендуется сделать резервное копирование данных.

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Скачать MIUI 12 Beta для смартфонов Xiaomi № Смартфон Ссылка Размер файла 1 Xiaomi Redmi Note 5 Pro Загрузить 1,8 ГБ 2 Xiaomi Mi 6X Загрузить 1,9 ГБ 3 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Загрузить 2,4 ГБ 4 Xiaomi Mi Note 10/Pro Загрузить 2,6 ГБ 5 Xiaomi Mi CC10 Pro 6 Xiaomi Mi 8 SE Загрузить 2,0 ГБ 7 Xiaomi Mi 8 Lite Загрузить 1,9 ГБ 8 Xiaomi Redmi K30 5G Загрузить 2,6 ГБ 9 Xiaomi Redmi K20 Pro Загрузить 2,7 ГБ 10 Xiaomi Mi 9T Pro 11 Xiaomi Mi Note 3 Загрузить 1,8 ГБ 12 Xiaomi Mi MIX 3 Загрузить 2,4 ГБ 13 Xiaomi Mi MIX 2 Загрузить 1,9 ГБ 14 Xiaomi Mi MIX 2S Загрузить 2,3 ГБ 15 Xiaomi Mi Max 3 Загрузить 1,9 ГБ 16 Xiaomi Mi 9 Загрузить 2,6 ГБ 17 Xiaomi Mi 9 SE Загрузить 2,3 ГБ 18 Xiaomi Mi 9 Pro 5G Загрузить 2,7 ГБ 19 Xiaomi Mi 9 Lite Загрузить 2,3 ГБ 20 Xiaomi Mi CC9 21 Xiaomi Mi 8 Загрузить 2,3 ГБ 22 Xiaomi Mi 8 Pro Загрузить 2,3 ГБ 23 Xiaomi Mi 6 Загрузить 1,9 ГБ 24 Xiaomi Redmi Note 7 Pro Загрузить 2,0 ГБ 25 Xiaomi Redmi K30 4G Загрузить 2,5 ГБ 26 Xiaomi Redmi K30 Pro 5G Загрузить 3,5 ГБ 27 Xiaomi Redmi K20 Загрузить 2,4 ГБ 28 Xiaomi Mi 9T

Отметим, что один и тот же смартфоны может продаваться под разными названиями в различных регионах. Отсюда и появилось число 28. Например, Xiaomi Mi CC9 Pro в Европе называется Mi Note 10, Redmi K20 и Redmi K20 Pro – Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно, а Mi CC9 – Mi 9 Lite. В зависимости от модели размер обновления может составлять от 1,8 ГБ до 3,5 ГБ. Список устройств и ссылки на скачивание прошивки найдёте в таблице ниже. Отметим, что MIUI 12 Beta доступна для смартфонов Xiaomi Mi MIX 2, Mi 6 и Mi Note 3, которые были анонсированы в 2017 году.