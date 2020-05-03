Xiaomi выпустила глобальную версию MIUI 12 для 27 смартфонов – скачать прошивку
Китайская компания Xiaomi начинает активно тестировать программное обеспечение MIUI 12 на своих смартфонах. В конце апреля производитель начал у себя на родине испытывать бета-версию оболочки в рамках закрытого тестирования. Через несколько все пользователи в Китае начнут получать MIUI 12 Beta. А тем временем Xiaomi выпустила глобальную версию прошивки для 28 смартфонов, которые продаются за пределами Поднебесной.
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Ссылками на загрузку программного обеспечения поделилась команда Xiaomi.EU. В отличие от китайской версии глобальная содержит больше языков и предлагает сервисы Google. Установить софт можно только вручную с помощью TWRP, предварительно разблокировав загрузчик. Перед установкой свежей версии программного обеспечения рекомендуется сделать резервное копирование данных.
рекламаОтметим, что один и тот же смартфоны может продаваться под разными названиями в различных регионах. Отсюда и появилось число 28. Например, Xiaomi Mi CC9 Pro в Европе называется Mi Note 10, Redmi K20 и Redmi K20 Pro – Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно, а Mi CC9 – Mi 9 Lite. В зависимости от модели размер обновления может составлять от 1,8 ГБ до 3,5 ГБ. Список устройств и ссылки на скачивание прошивки найдёте в таблице ниже. Отметим, что MIUI 12 Beta доступна для смартфонов Xiaomi Mi MIX 2, Mi 6 и Mi Note 3, которые были анонсированы в 2017 году.
|
Скачать MIUI 12 Beta для смартфонов Xiaomi
|
№
|
Смартфон
|
Ссылка
|
Размер файла
|
1
|
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
|
1,8 ГБ
|
2
|
Xiaomi Mi 6X
|
1,9 ГБ
|
3
|
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|
2,4 ГБ
|
4
|
Xiaomi Mi Note 10/Pro
|
2,6 ГБ
|
5
|
Xiaomi Mi CC10 Pro
|
6
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2,0 ГБ
|
7
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
1,9 ГБ
|
8
|
Xiaomi Redmi K30 5G
|
2,6 ГБ
|
9
|
Xiaomi Redmi K20 Pro
|
2,7 ГБ
|
10
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
11
|
Xiaomi Mi Note 3
|
1,8 ГБ
|
12
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2,4 ГБ
|
13
|
Xiaomi Mi MIX 2
|
1,9 ГБ
|
14
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2,3 ГБ
|
15
|
Xiaomi Mi Max 3
|
1,9 ГБ
|
16
|
Xiaomi Mi 9
|
2,6 ГБ
|
17
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2,3 ГБ
|
18
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2,7 ГБ
|
19
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2,3 ГБ
|
20
|
Xiaomi Mi CC9
|
21
|
Xiaomi Mi 8
|
2,3 ГБ
|
22
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2,3 ГБ
|
23
|
Xiaomi Mi 6
|
1,9 ГБ
|
24
|
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|
2,0 ГБ
|
25
|
Xiaomi Redmi K30 4G
|
2,5 ГБ
|
26
|
Xiaomi Redmi K30 Pro 5G
|
3,5 ГБ
|
27
|
Xiaomi Redmi K20
|
2,4 ГБ
|
28
|
Xiaomi Mi 9T
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