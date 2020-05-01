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Камеру Samsung Galaxy Z Flip оценили на уровне флагманов 2018 года

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Южнокорейская компания Samsung в феврале этого года представила флагманские смартфоны семейства Galaxy S20, компанию которым составила модель в необычном форм-факторе. Это раскладушка Samsung Galaxy Z Flip. Спустя около трёх месяцев после анонса камеру февральской новинки оценили в DxOMark.

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Смартфон оборудован дисплеем 6,7” Foldable Dynamic AMOLED. Разрешение составляет 1080 х 2636 точек. Также в конфигурацию устройства вошла дополнительная Super AMOLED панель диагональю 1,1 дюйма с разрешением 112 х 300 точек, на которую выводится важная информация.

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Камера в Samsung Galaxy Z Flip далеко не самая лучшая. Она имеет два модуля с разрешением 12 Мп + 12 Мп и светосилой f/1,8 + f/2,2 соответственно. Главный модуль получил сенсор оптического формата 1/2,55” с размером пикселя 1,4 мкм. Также он имеет автофокусировку Dual Pixel и систему оптической стабилизации изображения. Второй модуль обзавёлся широкоугольной оптикой. Видео смартфон может снимать в максимальном разрешении 4K при 60 к/сек.

Сильными сторонами при съёмке роликов стали цветопередача, стабилизация и работа автофокуса. К недостаткам отнесли сильно ограниченный динамический диапазон, шумы при съёмке в плохом освещении, артефакты при съёмке в движении и неравномерную резкость. Присудили видеовозможностям смартфона 96 «попугаев».

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Фотографирует модель лучше, чем записывает ролики, в результате чего получила 106 пунктов. Здесь уже проблемы недостаточного динамического диапазона нет. Также в плюсах широкоугольная камера, ночной режим, обработка цветов и контроль шумов. Минусы тоже есть – иногда хромает детализация, не всегда получаются снимки с эффектом боке, а автоматическая фокусировка работает не так быстро, как хотелось бы.

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Samsung Galaxy Z Flip заработал всего 105 баллов. Такой результат позволил ему расположится между iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9. Они набрали 106 очков и 103 очка соответственно. Отметим, что обе модели были представлены во второй половине 2018 года.

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