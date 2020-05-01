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На сайте Forbes появился материал, в котором компанию Xiaomi два специалиста по безопасности обвиняют в слежке. В частности, Габриэль Кирлинг заявил, что китайский производитель создал бэкдор, и проблема затрагивает миллионы пользователей.

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Кирлинг является счастливым обладателем бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 8. Он утверждает, что его новое устройство собирает очень много данных о действиях, совершаемых пользователем. Затем они направляются на удалённые сервера, которые принадлежат компании. В связи с этим Габриэль Кирлинг выражает большое беспокойство. По его словам, Xiaomi может следить за пользователями.

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Веб-обозреватель, предустановленный в программном обеспечении MIUI, записывает все веб-сайты, которые посетил пользователь. Также браузер следит за запросами в поисковиках и просмотренными в ленте статьями. Всем этим предустановленный обозреватель занимается, даже несмотря на активацию режима инкогнито.

Кроме того, Redmi Note 8 записывает и другие действия. Например, смартфон следит за открытыми папками, переключением между экранами и отправляет данные на сервера, которые находятся в России и Сингапуре, в то время как местом регистрации доменов является столица Китая.

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Издание Forbes попросило специалиста по кибербезопасности Эндрю Тирни провести расследование по этому поводу, который лишь подтвердил предположения Кирлинга. В ходе расследования было обнаружено, что фирменные веб-обозреватели, которые доступны в магазине приложений Play Market, собирают данные о действиях пользователей. Общее количество загрузок браузеров Mint Browser и Mi Browser Pro в магазине Google составляет свыше 15 млн.

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Кирлинг уверен, что проблема существует и на других смартфонах производителя из Пекина. Он загрузил прошивку MIUI для несколько моделей компании, включая флагман Mi 10. В программном обеспечении он обнаружил тот же самый код браузера, в связи с чем высказал предположение о возможных проблемах с приватностью данных. Вместе с тем специалист по безопасности подчеркнул, что Xiaomi собирает информацию о телефоне, которая даёт возможность установить устройство и версию программного обеспечения.

В то же время пекинский гигант Xiaomi обвинения в свой адрес называет ложными. Производитель отмечает, что защита личной информации является одним из самых важных приоритетов. Компания отрицает, что браузеры собирают данные при активном режиме инкогнито.

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Forbes связалось с Xiaomi и предоставило видео, в котором показано, как в режиме инкогнито Кирлинг открывает сайт PornHub, а смартфон отправляет данные на удалённые сервера. Представитель китайской компании ответил, что речь идёт о сборе анонимных данных, необходимых для улучшения качества продукта, чем занимаются все создатели веб-обозревателей.