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Xiaomi Pocophone F2 не будет дешёвым смартфоном – стали известны цены

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Компания Xiaomi в конце лета 2018 года совершила небольшую революцию на рынке смартфонов. Она представила модель Pocophone F1 стоимостью от 300 долларов в Индии, которая получила флагманский процессор Snapdragon 845. Производитель уделил внимание в первую очередь производительности и автономности, добавив к однокристальной системе аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

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Дабы оставить цену на невысоком уровне, компания пошла на некоторые компромиссы. Например, модель получила, мягко говоря, не лучшую панель IPS, осталась без NFC и обзавелась скромной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп. Также Pocophone первого поколения вышел с сырым программным обеспечением и испытывал немало проблем даже с базовыми задачами вроде запуска некоторых игр и воспроизведения видео в HD.

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В начале 2020 года китайский производитель представил модель POCO X2. Она стала точной копией смартфона Redmi K30 4G, который вышел двумя месяцами ранее. Сейчас компания готовит к анонсу флагманский аппарат. Он будет называться Xiaomi Pocophone F2. В отличие от модели первого поколения, грядущая новинка, не будет полностью новым девайсом. Она станет переименованной версией Redmi K30 Pro 5G.

В этом году производитель из Поднебесной существенно повысил стоимость смартфонов флагманского уровня в Европе. Например, флагманы Xiaomi Mi 10 Pro и Mi 10 стоят 999 евро и 799 евро соответственно. Повышение цен коснётся и бренда Pocophone. Как стало известно, в Европе модель нового поколения будет стоить намного дороже своего предшественника.

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Pocophone F2 поступит в продажу в двух модификациях памяти. Базовая, которая предполагает 6 ГБ оперативки и встроенный накопитель на 128 ГБ, обойдётся в 649 евро. За версию с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 256 ГБ отдать придётся на 100 евро больше. Данные цены справедливы для португальского рынка. Возможно, в других странах Европы стоимость окажется более лояльной к покупателям. Напомним, что Redmi K30 Pro 5G в Китае в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ стоит 385 евро и 475 евро соответственно.

Грядущая новинка будет оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 4700 мАч. Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 20 Мп. На лицевой панели будет установлен дисплей OLED формата Full HD+. Диагональ составит 6,67 дюйма. Под экраном расположится дактилоскопический сканер. Также Xiaomi Pocophone F2 обзаведётся 7-нанометровым флагманским процессором Snapdragon 865 в паре с оперативной памятью LPDDR4x или LPDDR5 и накопителем UFS 3.0 или UFS 3.1 в зависимости от модификации.

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