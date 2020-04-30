Samsung представила телевизоры The Frame и The Serif 2020 стоимостью от 79 990 рублей – все цены
Южнокорейская компания Samsung в России представила обновлённые линейки телевизоров The Frame и The Serif. Модельный ряд 2020 года включает несколько устройств стоимостью от 79 990 рублей.
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Серия The Frame объединяет интерьерные телевизоры с уникальным внешним обликом в стиле картинки с изящными дисплейными рамками. При этом у пользователей есть возможность подобрать телевизор под интерьер.
рекламаУстройство получило поддержку режима «Картина», в которой на дисплее отображаются фотографии и произведения искусства. Телевизор может автоматически включаться/отключаться при наличии/отсутствии людей в комнате.
За настройку тона и яркости для обеспечения максимального уровня реалистичности картинки предусмотрен интегрированный сенсор, который может анализировать свет. Телевизоры оборудованы панелями QLED формата Ultra HD (4K) с подсветкой Dual LED, обеспечивающей лучший контраст. К 43”, 50”, 55” и 65” в текущем году добавилась 75-дюймовая панель.
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В создании The Serif принимали участия известные промышленные дизайнеры Ронан и Эрван Буруллек. Производитель уверяет, что исполнение телевизора сделает из него арт-объект в любом помещении. Интерьерный режим Ambient позволяет устройству подстраиваться под фактуру и расцветку стены. Также модель может показывать время и прогноз погоды или отображать фотографии.
рекламаСамая дешёвая модель The Serif обойдётся в 79 990 рублей, а самая дорогая – в 114 990 рублей. 75-дюймовый телевизор The Frame компания Samsung оценила в 249 990 рублей. С ценами на новые и уже существующие ранее модели вы можете ознакомиться в таблице ниже.
|
Диагональ
|
Стоимость
|
The Serif
|
The Frame
|
43"
|
79 990 рублей
|
79 990 рублей
|
49"
|
89 990 рублей
|
-
|
50"
|
-
|
94 990 рублей
|
55"
|
114 990 рублей
|
119 990 рублей
|
65"
|
-
|
149 990 рублей
|
75"
|
-
|
249 990 рублей
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