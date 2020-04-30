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Южнокорейская компания Samsung в России представила обновлённые линейки телевизоров The Frame и The Serif. Модельный ряд 2020 года включает несколько устройств стоимостью от 79 990 рублей.

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Серия The Frame объединяет интерьерные телевизоры с уникальным внешним обликом в стиле картинки с изящными дисплейными рамками. При этом у пользователей есть возможность подобрать телевизор под интерьер.

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Устройство получило поддержку режима «Картина», в которой на дисплее отображаются фотографии и произведения искусства. Телевизор может автоматически включаться/отключаться при наличии/отсутствии людей в комнате.

За настройку тона и яркости для обеспечения максимального уровня реалистичности картинки предусмотрен интегрированный сенсор, который может анализировать свет. Телевизоры оборудованы панелями QLED формата Ultra HD (4K) с подсветкой Dual LED, обеспечивающей лучший контраст. К 43”, 50”, 55” и 65” в текущем году добавилась 75-дюймовая панель.

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В создании The Serif принимали участия известные промышленные дизайнеры Ронан и Эрван Буруллек. Производитель уверяет, что исполнение телевизора сделает из него арт-объект в любом помещении. Интерьерный режим Ambient позволяет устройству подстраиваться под фактуру и расцветку стены. Также модель может показывать время и прогноз погоды или отображать фотографии.

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Диагональ Стоимость The Serif The Frame 43" 79 990 рублей 79 990 рублей 49" 89 990 рублей - 50" - 94 990 рублей 55" 114 990 рублей 119 990 рублей 65" - 149 990 рублей 75" - 249 990 рублей

Самая дешёвая модель The Serif обойдётся в 79 990 рублей, а самая дорогая – в 114 990 рублей. 75-дюймовый телевизор The Frame компания Samsung оценила в 249 990 рублей. С ценами на новые и уже существующие ранее модели вы можете ознакомиться в таблице ниже.