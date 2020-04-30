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Компания Intel должна сегодня, 30 апреля, официально представить настольные процессоры поколения Comet Lake-S. Флагманом семейства станет 10-ядерная 20-поточная модель Intel Core i9-10900K с частотой до 5,3 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost и требования по теплоотводу 125 Вт. По предварительным данным, цена процессора составит порядка 490 долларов. За несколько часов до официальной премьеры результаты теста на производительность в Cinebench R15 появились на просторах всемирной паутины.

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Как вы можете видеть на слайде выше, Intel Core i9-10900K в тесте одного ядра смог набрать в бенчмарке 222 «попугая». По сравнению с предшественником в лице 8-ядерного 16-поточного чипа Intel Core i9-9900K это примерно на 1,5% больше. 16-ядерный 32-поточный CPU AMD Ryzen 9 3950X уступил грядущей новинке чуть более 4%.

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А вот в многопоточном режиме процессор компании AMD не оставил шансов двум решениям «синего» калифорнийского гиганта. Результат Ryzen 9 3950X составил 3932 «попугаев». Intel Core i9-9900K программное обеспечение присудило почти в два раза меньше баллов – 2025,3. Таким образом, разница в результатах составила приблизительно 94% в пользу CPU компании Advanced Micro Devices.

Intel Core i9-10900K ушёл чуть дальше предшественника. Он в многопоточном режиме смог набрать 2645,7 балла – на 67,3% меньше по сравнению с Ryzen 9 3950X, но при этом на 30,6% больше показателя Core i9-9900K.