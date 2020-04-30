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Китайская компания Huawei в 2017 году представила первую модель серии P smart. Последний аппарат данной серии был выпущен в декабре 2019 года. Он называется P smart Pro 2019. Сейчас производитель ведёт работу над созданием модели нового поколения, имя которой Huawei P Smart 2020. На немецком сайте WinFuture известный сетевой информатор Роланд Квандт поделился изображениями и техническими параметрами грядущей новинки.

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Смартфон стоит рассматривать в качестве преемника модели P smart 2019, которая была анонсирована в последних числах декабря 2018 года, и через две недели поступила в продажу. Устройство нового поколения получит идентичные камеры, лишь дизайн основной немного изменится. Её разрешение составит 13 Мп + 2 Мп. Фронталка будет построена на 8-мегапиксельной матрице. Отметим, что модель 2018 года также доступна в модификации с 16-мегапиксельной селфи-камерой.

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Huawei P smart 2020 практически не будет отличаться от предшественника внешне. Он тоже получит дисплей IPS формата Full HD+ диагональю 6,21 дюйма с каплевидным вырезом, а на тыльной стороне расположится биометрический сенсор. В арсенале смартфона найдётся место для чипа NFC, разъёма для наушников, только порт micro-USB будет заменён на USB Type-C.

Сердцем будущей новинки станет мобильный процессор Kirin 710F. Это 12-нанометровый чип, который практически не отличается от однокристальной системы Kirin 710, установленной в P smart 2019. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 3400 мАч. Производитель увеличит объёмы памяти. Оперативки будет предусмотрено 4 ГБ, а вместимость накопителя UFS 2.1 составит 128 ГБ.

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О дате выхода смартфона пока что информации нет. В продажу он поступит по цене порядка 200 евро с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой EMUI 9.1. Huawei P smart 2020 получит сервисы Google и будет поддерживать бесконтактную оплату через Google Pay.