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Южнокорейская компания Samsung представила в России два новых недорогих смартфона. Новинки называются Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41. Обе модели уже доступны для покупки в чёрной, белой и красной расцветках корпуса.

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Смартфоны не сильно отличаются друг от друга. Оба работают на базе мобильного процессора MediaTek Helio P65. Однокристальная система имеет 8-ядерный CPU с тактовой частотой от 1,7 ГГц до 2,0 ГГц. Чипсет поддерживается 4 ГБ оперативной памяти, а накопитель характеризуется вместимостью 64 ГБ. Младшая модель также доступна в модификации со 128 ГБ ПЗУ.

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В каждой модели применяется Super AMOLED панель формата Full HD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев. В Samsung Galaxy A41 диагональ составляет 6,1 дюйма, а в Galaxy A31 – 6,4 дюйма. Для фронтальной камеры предусмотрен каплевидный вырез.

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В Samsung Galaxy A41 используется трёхмодульная основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. В Galaxy A31 также есть 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры составляет 25 Мп и 20 Мп соответственно.

Старшая модель имеет размеры 149,9 х 69,8 х 7,9 мм и массу 152 г, тогда как младшая весит 185 г при габаритах 159,3 х 73,1 х 8,6 мм. Оба смартфона получили чип NFC, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, разъём для наушников и порт USB-C. В Galaxy A41 установлен аккумулятор на 3500 мАч. В Galaxy A31 используется батарея ёмкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки в обоих случаях составляет 15 Вт.

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Samsung Galaxy A41 в России компания оценила в 19 990 рублей. Galaxy A31 в модификации с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся в 17 990 рублей. За версию с накопителем объёмом 128 ГБ доплатить нужно ещё 2000 рублей.