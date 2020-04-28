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На рынке уже несколько недель есть мобильные ПК с гибридными процессорами серии Ryzen 4000H. Это в большинстве своём игровые решения, тогда как лэптопы для обычных пользователей ещё практически не представлены в рознице. Они будут комплектоваться APU Ryzen 4000U. Одним из таких стал 6-ядерный процессор Ryzen 5 4500U с частотой 2,3-4,0 ГГц, без поддержки многопоточности с графикой Vega 6.

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Одним из лэптопов на базе этого чипа, который уже можно приобрести, является Lenovo IdeaPad 5. Его цена в США составляет 655 долларов. Видеоблогер Just Josh поделился первыми тестами процессора в нескольких бенчмарках.

Ryzen 5 4500U демонстрирует результаты на уровне Intel Core i7-1065G7. Как можно увидеть, в видеоролике выше, в Geekbench 5.1 превосходство процессора Intel составляет менее 4-8% в однопоточном и многопоточном режиме. В то время как в Cinebench R20 уже процессор компании AMD продемонстрировал более высокий результат.

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В Firestrike процессоры тоже оказались примерно на одном уровне. Причём и в тесте графики, в том числе. Напомним, что iGPU G7 является топовым решением компании Intel, в то время как Vega 6 – это интегрированная графика среднего уровня, которая располагается в иерархии iGPU от AMD между Vega 4 и Vega 8.

Кроме того, стоит заметить, что в режиме Intelligent Cooling Ryzen 5 4500U потребляет меньше, чем процессор Intel. А вот при активации режима Extreme Performance энергопотребление уже вырастает до уровня Core i7-1065G7. При этом, справедливости ради, производительность повышается не так существенно.