Samsung начинает продажи телевизоров QLED 8K и 4K в России
Южнокорейская компания Samsung выводит на российский рынок новые QLED-телевизоры формата 8K UHD и 4K UHD. Стоимость стартует с 64 990 рублей. Самая топовая новинка обойдётся в 899 990 рублей.
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Панелью 8K UHD обладают только две модели. Это Q950T и Q800T. Флагманский телевизор Q950T является первым решением производителя, которое может похвастаться компактным корпусом, рамками шириной 1,5 см и разрешением 8K. По словам компании, дисплей Samsung Infinity Screen занимает около 99% лицевой стороны устройства.
рекламаРазработка прямой подсветки QLED 8K Direct Full Array имеет функцию локального распределения мощности. Это даёт возможность повысить яркость картинки примерно на 20%. За повышение насыщенности сцен отвечает технология Quantum HDR. При этом производитель отмечает, что яркость диапазона измерялась внутренними стандартами, т.е. в зависимости от условий просмотра она может изменяться.
рекламаТелевизоры комплектуются процессором Quantum 8K. В нём задействованы нейронные сети, которые позволяют повысить уровень детализации изображения. За корректировку картинки в зависимости от условия освещения отвечает технология Adaptive Picture.
Теперь перейдём к стоимости. Samsung QLED 8K Q950T доступен в трёх версиях. 65-дюймовая модель обойдётся в 449 990 рублей. За 75-дюймовый телевизор отдать придётся на 100 000 рублей больше, а 85-дюймовая панель оценена в 899 990 рублей.
рекламаSamsung QLED 8K Q800T доступен в четырёх размерах: 82”, 75”, 65” и 55”. Стоимость первых трёх составляет 549 990 рублей, 399 990 рублей и 279 990 рублей соответственно. Цена 55-дюймового телевизора пока что не уточняется.
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4K-модели доступны сразу в шести линейках. Самой дорогой является Samsung QLED 4K Q95T. Цена 85-дюймовой версии составляет 499 990 рублей. Если вы хотите получить самый доступный 4K-телевизор южнокорейской компании, то придётся расстаться с 64 990 рублями. За эти деньги доступны модели Samsung QLED 4K Q60T и QLED 4K Q67T диагональю 50 дюймов. С ценами на все телевизоры можно ознакомиться в таблице ниже.
|
Модель
|
Стоимость, рублей
|
49"
|
50 "
|
55"
|
5 8"
|
65"
|
75"
|
82"
|
85"
|
QLED 8K Q950T
|
-
|
-
|
-
|
-
|
449 990
|
59 990
|
-
|
899 990
|
QLED 8K Q800T
|
-
|
-
|
-
|
-
|
279 990
|
399 990
|
549 990
|
-
|
QLED 4K Q95T
|
-
|
-
|
159 990
|
-
|
209 990
|
329 990
|
-
|
499 990
|
QLED 4K Q87T
|
94 990
|
-
|
114 990
|
-
|
159 990
|
249 990
|
-
|
329 990
|
QLED 4K Q80T
|
94 990
|
-
|
114 990
|
-
|
159 990
|
249 990
|
-
|
-
|
QLED 4K Q70T
|
-
|
-
|
89 990
|
-
|
139 990
|
194 990
|
-
|
279 990
|
QLED 4K Q67T
|
-
|
64 990
|
-
|
82 990
|
-
|
-
|
-
|
-
|
QLED 4K Q60T
|
-
|
64 990
|
74 990
|
-
|
119 990
|
-
|
-
|
-
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