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Южнокорейская компания Samsung выводит на российский рынок новые QLED-телевизоры формата 8K UHD и 4K UHD. Стоимость стартует с 64 990 рублей. Самая топовая новинка обойдётся в 899 990 рублей.

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Панелью 8K UHD обладают только две модели. Это Q950T и Q800T. Флагманский телевизор Q950T является первым решением производителя, которое может похвастаться компактным корпусом, рамками шириной 1,5 см и разрешением 8K. По словам компании, дисплей Samsung Infinity Screen занимает около 99% лицевой стороны устройства.

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Разработка прямой подсветки QLED 8K Direct Full Array имеет функцию локального распределения мощности. Это даёт возможность повысить яркость картинки примерно на 20%. За повышение насыщенности сцен отвечает технология Quantum HDR. При этом производитель отмечает, что яркость диапазона измерялась внутренними стандартами, т.е. в зависимости от условий просмотра она может изменяться.

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Телевизоры комплектуются процессором Quantum 8K. В нём задействованы нейронные сети, которые позволяют повысить уровень детализации изображения. За корректировку картинки в зависимости от условия освещения отвечает технология Adaptive Picture.

Теперь перейдём к стоимости. Samsung QLED 8K Q950T доступен в трёх версиях. 65-дюймовая модель обойдётся в 449 990 рублей. За 75-дюймовый телевизор отдать придётся на 100 000 рублей больше, а 85-дюймовая панель оценена в 899 990 рублей.

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Samsung QLED 8K Q800T доступен в четырёх размерах: 82”, 75”, 65” и 55”. Стоимость первых трёх составляет 549 990 рублей, 399 990 рублей и 279 990 рублей соответственно. Цена 55-дюймового телевизора пока что не уточняется.

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Модель Стоимость, рублей 49" 50 " 55" 5 8" 65" 75" 82" 85" QLED 8K Q950T - - - - 449 990 59 990 - 899 990 QLED 8K Q800T - - - - 279 990 399 990 549 990 - QLED 4K Q95T - - 159 990 - 209 990 329 990 - 499 990 QLED 4K Q87T 94 990 - 114 990 - 159 990 249 990 - 329 990 QLED 4K Q80T 94 990 - 114 990 - 159 990 249 990 - - QLED 4K Q70T - - 89 990 - 139 990 194 990 - 279 990 QLED 4K Q67T - 64 990 - 82 990 - - - - QLED 4K Q60T - 64 990 74 990 - 119 990 - - -

4K-модели доступны сразу в шести линейках. Самой дорогой является Samsung QLED 4K Q95T. Цена 85-дюймовой версии составляет 499 990 рублей. Если вы хотите получить самый доступный 4K-телевизор южнокорейской компании, то придётся расстаться с 64 990 рублями. За эти деньги доступны модели Samsung QLED 4K Q60T и QLED 4K Q67T диагональю 50 дюймов. С ценами на все телевизоры можно ознакомиться в таблице ниже.