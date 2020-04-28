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Менее недели назад мы писали о том, что флагманский смартфон OnePlus 8, анонсированный в середине апреля, на AliExpress можно было купить на 110 долларов дешевле по сравнению с рекомендованной стоимостью. Как оказалось, это был не предел падения цены новинки. Вчера, 27 апреля, на AliExpress стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 2 мая. В рамках неё купить OnePlus 8 можно на 25% дешевле, чем на старте продаж.

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Китайский производитель оценил смартфон в 700 долларов в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. На прошлой неделе мы писали, что модель можно приобрести на 110 долларов дешевле. В рамках весенней распродажи цена снизилась ещё на 70 долларов. Так, с промо-кодом REBOOT3000 и всеми специальными купонами OnePlus 8 в конфигурации 8/128 ГБ обойдётся лишь в 520 долларов. Сделать заказ на AliExpress можно по этой ссылке.

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Из характеристик флагмана отметим аккумулятор на 4300 мАч, 7-нанометровую систему-на-кристалле Snapdragon 865, дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона. Экран имеет интегрированный биометрический сенсор, перфорацию под фронталку, разрешение, соответствующее формату Full HD+, а размер составляет 6,55 дюйма по диагонали.

OnePlus 8 оказался сильно урезан по части камер. Основная имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 16 Мп. Смартфон остался без телеобъектива и, как итог, без возможности масштабировать изображения во время съёмки без потери в качестве. Зато он получил оптическую стабилизацию изображения. Из прочего выделим операционную систему Android 10, программное обеспечение OxygenOS поверх неё, NFC и стереодинамики. В магазине на AliExpress флагман нового поколения доступен в чёрном и зелёной расцветках корпуса.