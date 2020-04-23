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Компания OnePlus в середине апреля представила флагманские смартфоны нового поколения. Один из таких – OnePlus 8. Его производитель оценил в 700/800 долларов в зависимости от комплектации. Это стоимость смартфона для американского рынка, тогда как в других регионах модель оказалась ещё немного дороже. Но так оставалось недолго.

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Как только OnePlus 8 добрался до площадки AliExpress, его стало возможным приобрести намного дешевле. В частности, один из магазинов снизил стоимость начальной конфигурации до 650 долларов, а с купоном продавца можно сэкономить ещё 60 долларов. Таким образом, флагман нового поколения можно приобрести за 590 долларов в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Версия с удвоенным объёмом интегрированного накопителя при 12 ГБ ОЗУ обойдётся примерно в 700 долларов.

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Напомним, что OnePlus 8 оборудован дисплеем Full HD+ с частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+. Диагональ составляет 6,55 дюйма. В перфорации слева скрылась 16-мегапиксельная фронталка. Разрешение тыльной тройной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Она получила оптическую стабилизацию, но осталась без телефотомодуля.

Новинка работает под управлением чипсета топового уровня Snapdragon 865, выполненного по нормам 7-нанометровой технологии. Смартфон получил операционную систему Android 10 с оболочкой OxygenOS. Для неё компания уже выпустила обновление, которое решает проблемы, присутствующие в предрелизной версии программного обеспечения. Также стоит отметить стереодинамики, подэкранный биометрический сенсор и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки.

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В смартфоне есть NFC, GPS, USB-C, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Разъём для проводных наушников и радиоприёмник отсутствуют. Слота для карты памяти в OnePlus 8 тоже нет.