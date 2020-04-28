Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания LG закрыла серию G, в рамках которой много лет выпускала флагманские смартфоны. Последним представителем линейки стал LG G8X ThinQ, анонсированный в начале осени 2019 года. Теперь у производителя осталась только одна флагманская серия – V. Линейку G заменит семейство LG Velvet. Первый смартфон с одноименным названием был формально анонсирован несколько дней назад. Сегодня производитель из Южной Кореи официально представил новое устройство.

реклама

Новинка имеет так называемый 3D ARC дизайн. Простыми словами, боковые грани на тыльной и фронтальной панелях изогнуты. Спереди установлен дисплей FullVision. Он имеет соотношение сторон 20,5 к 9 и разрешение Full HD+. Диагональ матрицы OLED составляет 6,8 дюйма. Вверху есть каплевидный вырез с 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Также отметить нужно стереодинамики, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и небольшие дисплейные рамки.

реклама

Основная камера в LG Velvet состоит из трёх оптических модулей. Они не объединены общей площадкой, как это сделано практически во всех смартфонах на рынке, что делает исполнение задника в новинке немного необычным. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Последний датчик изображения используется для получения данных о глубине резкости. Телеобъектив в смартфоне отсутствует.

В основе девайса лежит мобильный процессор Snapdragon 765G. Это 7-нанометровая платформа от Qualcomm, которая имеет восемь ядер с частотой до 2,4 ГГц и графический чип Adreno 620. На борту модели установлено 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и накопитель UFS 2.1 вместимостью 128 ГБ. Слот для microSD предусмотрен. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядкой беспроводным путём.

реклама

LG Velvet имеет размеры 167,1 х 74 х 7,85 мм. Программной основой выступила операционная система Android 10. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68, а также от высоких температур и ударов по стандарту MIL-STD-810G. Из прочего можно отметить поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и разъём для подключения проводных наушников.

реклама

С 29 апреля по 7 мая 2020 года компания выберет 300 пользователей из Южной Кореи, которые будут тестировать смартфон в течение четырёх недель. 7 мая производитель обнародует официальную стоимость новинки, а 15 мая LG Velvet поступит в продажу в расцветках Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green и Illusion Sunset. Также вместе со смартфоном в продажу должны поступить чехол с дополнительным дисплеем LG Dual Screen и электронное перо.