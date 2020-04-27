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Компания AMD в прошлом году создала неплохую конкуренцию на рынке настольных процессоров, выпустив CPU семейства Ryzen 4000 (Matisse). Сотрудники Hardware Times сравнили производительность чипов Intel Core i9-9700K, Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X.

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Все три процессора имеют по восемь ядер, но модель компании Intel осталась без поддержки многопоточности. Цена Core i9-9700K составляет примерно 330 долларов, тогда как Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X стоят на 60 долларов и 30 долларов дешевле.

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Параметры Процессор Intel Core i7-9700K A MD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 7 3800X Ядра / Потоки 8 / 8 8 / 16 Номинальная частота 3,6 ГГц 3,9 ГГц Частота Turbo Boost 4,9 ГГц 4,4 ГГц 4,5 ГГц Кэш- память L3 12 МБ 32 МБ TDP 95 Вт 65 Вт 105 Вт Поддержка памяти DDR4-2666 DDR4-3200 Стоимость 330 долларов 270 долларов 300 долларов

Тестовый стенд включает графическую карту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 16 ГБ ОЗУ G.Skill Trident Z Royal с частотой 3,7 ГГц, а также накопители SSD и HDD объёмом 480 ГБ и 4 ТБ соответственно. Для процессора Intel предусмотрена материнская плата Gigabyte Z390 AORUS Master, тогда как для двух CPU компании AMD применяется плата ASRock X570 Taichi. Все игры были протестированы в разрешении Full HD с высокими настройками графики.

Практически во всех играх победу одержал Intel Core i7-9700K. Исключением стали Assassin’s Creed Origins и Ashes of the Singularity: Escalation, где минимальное преимущество в FPS было у Ryzen 7 3800X. В остальных играх преимущество «синего» CPU не превысило 10%. Вероятно, разница в FPS при повышении разрешения до 2K или 4K и вовсе упадёт ниже 5%.

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А вот в бенчмарках, в которых роль играет многопоточность, процессоры компании AMD не оставили шансов конкуренту. Например, в Cinebench R20 при использовании всех ядер Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X оказались примерно на 40% производительнее, в то время как в однопоточном режиме преимущество составило менее 7,5%. В IndigoBench разница приблизилась к 70%. Кроме того, чипы AMD лучше себя проявили и в других бенчмарках. Все результаты вы можете увидеть на графиках ниже.

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Все три процессора, в целом, хорошо справляются со своими задачами. Однако, Ryzen 7 3700X выглядит более привлекательным решением на фоне последнего прайс-ката, когда стоимость снизалась до 270 долларов. Процессоры компании AMD предлагают более высокую производительность в расчёте на доллар и на ватт, а также лучше подходят для создателей контента. В играх же, как мы увидели, преимущество на стороне Intel Core i7-9700K, но разница несущественная.