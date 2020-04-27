Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X и AMD Ryzen 7 3800X в масштабном тестировании от Hardware Times
Компания AMD в прошлом году создала неплохую конкуренцию на рынке настольных процессоров, выпустив CPU семейства Ryzen 4000 (Matisse). Сотрудники Hardware Times сравнили производительность чипов Intel Core i9-9700K, Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X.
реклама
Все три процессора имеют по восемь ядер, но модель компании Intel осталась без поддержки многопоточности. Цена Core i9-9700K составляет примерно 330 долларов, тогда как Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X стоят на 60 долларов и 30 долларов дешевле.
рекламаТестовый стенд включает графическую карту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 16 ГБ ОЗУ G.Skill Trident Z Royal с частотой 3,7 ГГц, а также накопители SSD и HDD объёмом 480 ГБ и 4 ТБ соответственно. Для процессора Intel предусмотрена материнская плата Gigabyte Z390 AORUS Master, тогда как для двух CPU компании AMD применяется плата ASRock X570 Taichi. Все игры были протестированы в разрешении Full HD с высокими настройками графики.
|
Параметры
|
Процессор
|
Intel Core i7-9700K
|
A MD Ryzen 7 3700X
|
AMD Ryzen 7 3800X
|
Ядра / Потоки
|
8 / 8
|
8 / 16
|
Номинальная частота
|
3,6 ГГц
|
3,9 ГГц
|
Частота Turbo Boost
|
4,9 ГГц
|
4,4 ГГц
|
4,5 ГГц
|
Кэш- память L3
|
12 МБ
|
32 МБ
|
TDP
|
95 Вт
|
65 Вт
|
105 Вт
|
Поддержка памяти
|
DDR4-2666
|
DDR4-3200
|
Стоимость
|
330 долларов
|
270 долларов
|
300 долларов
Практически во всех играх победу одержал Intel Core i7-9700K. Исключением стали Assassin’s Creed Origins и Ashes of the Singularity: Escalation, где минимальное преимущество в FPS было у Ryzen 7 3800X. В остальных играх преимущество «синего» CPU не превысило 10%. Вероятно, разница в FPS при повышении разрешения до 2K или 4K и вовсе упадёт ниже 5%.
реклама
А вот в бенчмарках, в которых роль играет многопоточность, процессоры компании AMD не оставили шансов конкуренту. Например, в Cinebench R20 при использовании всех ядер Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X оказались примерно на 40% производительнее, в то время как в однопоточном режиме преимущество составило менее 7,5%. В IndigoBench разница приблизилась к 70%. Кроме того, чипы AMD лучше себя проявили и в других бенчмарках. Все результаты вы можете увидеть на графиках ниже.
реклама
Все три процессора, в целом, хорошо справляются со своими задачами. Однако, Ryzen 7 3700X выглядит более привлекательным решением на фоне последнего прайс-ката, когда стоимость снизалась до 270 долларов. Процессоры компании AMD предлагают более высокую производительность в расчёте на доллар и на ватт, а также лучше подходят для создателей контента. В играх же, как мы увидели, преимущество на стороне Intel Core i7-9700K, но разница несущественная.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила