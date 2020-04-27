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Настольный процессор Intel Core i7-9700K впервые с момента анонса подешевел до уровня Ryzen 7 3700X. Правда, речь идёт о стоимости последнего на старте продаж, которая уже опустилась до 269 долларов. В магазине Microcenter чип девятого поколения Intel предлагается по цене 330 долларов.

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Процессор представляет поколение Coffee Lake-S. Он выполняется по 14-нанометровой технологии и имеет восемь ядер. Многопоточность не поддерживается. Номинальная частота CPU составляет 3,6 ГГц, тогда как в режиме Turbo Boost она повышается до 4,9 ГГц.

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Intel Core i7-9700K имеет разблокированный на повышение множитель. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 12 МБ. Также стоит отметить поддержку работы с двухканальной памятью DDR4-2666, величину отвода тепловой мощности 95 Вт и отсутствие интегрированного графического ядра. Напомним, что рекомендованная стоимость данной платформы составила 375 долларов.

Что касается альтернативы в лице Ryzen 7 3700X, это 7-нанометровый CPU с частотой 3,6-4,4 ГГц. Он имеет восемь ядер и поддерживает многопоточность. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. Встроенная графика тоже отсутствует.

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Ещё одним упавшим в цене процессором Intel, который доступен в магазине Microcenter, является модель Core i5-9600K . Она представляет то же поколение, что и предыдущая платформа. Процессор имеет разблокированный множитель и шесть ядер с частотой от 3,7 ГГц до 4,6 ГГц. Поддержка многопоточности отсутствует, как и встроенная графика.

TDP – 95 Вт. Цена снизилась до 190 долларов. На старте продаж процессор стоил 260 долларов. Альтернативами для Intel Core i5-9600K выступают AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600X стоимостью 160 долларов и 180 долларов соответственно. Оба CPU имеют по шесть ядер и двенадцать потоков. Частота Ryzen 5 3600 составляет 3,6-4,2 ГГц, а в Ryzen 5 3600X ядра трудятся на частоте от 3,8 ГГц до 4,4 ГГц.