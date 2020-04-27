Xiaomi Redmi Note 8 упал в цене до рекордно низкого уровня
В конце августа 2019 года состоялась премьера смартфона Xiaomi Redmi Note 8. Его оценили примерно в 145 долларов в начальной конфигурации памяти на рынке Китая. За пределами Поднебесной модель тоже продаётся. В рамках распродажи на AliExpress смартфон можно купить по рекордно низкой цене.
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Базовая модификация Redmi Note 8 предполагает 4 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Стоимость составляет 10 500 рублей, но с промо-кодом LIVE1000 смартфон можно приобрести менее чем за 9300 рублей. Отметим, что рекомендованная цена Redmi Note 8 в России составляет около 15 000 рублей в этой же конфигурации. Согласно «Яндекс.Маркет», в других магазинах стоимость стартует с 11 600 рублей.
рекламаXiaomi Redmi Note 8 несёт на борту 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665. Модель была одним из самых дешёвых смартфонов 2019 года c четырёхмодульной основной камерой. Её разрешение составило 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Также в арсенал устройства вошла 13-мегапиксельная фронталка.
Дисплей LCD имеет размер 6,3 дюйма по диагонали и разрешение FHD+. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Отметим также наличие разъёма для проводной гарнитуры, 18-ваттную зарядку по проводу, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и порт USB-C.
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