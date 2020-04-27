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В середине осени прошлого года был анонсирован смартфон Realme X2 Pro. Октябрьская новинка вошла в список самых дешёвых моделей на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 855+. Сегодня, 27 апреля на AliExpress стартовала распродажа, в рамках которой смартфон можно купить по рекордно низкой цене.

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Заказать Realme X2 Pro можно по этой ссылке. Модификация с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной стоит 400 долларов. Однако, со специальными купонами и промо-кодом REBOOT1500 смартфон можно купить на 60 долларов дешевле. Предложение действует до 2 мая 2020 года.

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Realme X2 Pro есть что предложить помимо флагманской однокристальной системы. В смартфоне используется панель OLED формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сенсором, поддержкой HDR10+ и частотой 90 Гц. Диагональ составляет 6,5 дюйма. Фронтальная камера представлена сенсором на 16 Мп. Он спрятан в каплевидном вырезе.

Основная камера в смартфоне обзавелась модулями разрешением 64 Мп + 8 Мп + 13 Мп + 2 Мп. Она имеет оптический зум 2x и поддерживает запись видео в 4K с частотой 60 к/сек. Также стоит отметить наличие NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 50-ваттной быстрой зарядки по проводу.