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В Сеть утекли характеристики Xiaomi Mi 10 Youth: Snapdragon 765G, до 8 ГБ ОЗУ, NFC и АКБ на 4060 мАч

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Недавно китайская компания Xiaomi объявила о том, что 27 апреля 2020 года состоится премьера программного обеспечения MIUI 12 и смартфона Xiaomi Mi 10 Youth. Производитель опубликовал постер устройства. Изображение даёт понять, что грядущая новинка не окажется точной копией модели Mi 10 Lite 5G, которая в мае появится в Европе. Однако, два смартфона будут весьма похожи друг на друга.

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Xiaomi Mi 10 Youth попал в базу данных китайского регуляторного органа TENAA. На сайте сертификационного бюро появились ключевые параметры и изображения смартфона. Кроме того, китайская компания сама опубликовала фотографию, на которой запечатлён генеральный директор Лэй Цзюнь с телефоном в руке.

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Будущей новинке достанется мобильный процессор Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G. Система-на-кристалле трудится на частоте до 2,4 ГГц и имеет графический ускоритель Adreno 620. Чип будет работать в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти, а накопитель будет иметь вместимость 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Заметим, что Mi 10 Lite 5G поступит в продажу в конфигурациях 8/128 ГБ и 6/128 ГБ.

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Ёмкость встроенного аккумулятора в Mi 10 Youth составит 4060 мАч. На лицевой панели будет установлен дисплей AMOLED формата Full HD+. Разрешение будет соответствовать формату FHD+. Лицевая камера получит 16-мегапиксельной сенсор. Из базы данных регуляторного органа стало известно, что на тыльной панели будет установлен 48-мегапиксельный датчик изображения. Из официальных изображений смартфона мы уже знаем, что камера получит перископный телефотомодуль, поддержку интеллектуальных функций и 50-кратный программный зум.

В арсенал Xiaomi Mi 10 Youth войдут разъём для наушников, инфракрасный излучатель, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и NFC. Вместимость встроенного аккумулятора составит 4060 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположится под дисплеем смартфона. Также отметим размеры 164 х 72,78 х 8 мм и массу 192 грамма.

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Смартфон поступит в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 11 несмотря на то, что в один день с ним состоится премьера прошивки MIUI 12. Основано программное обеспечение будет на базе операционной системы Android 10. Стоимость Xiaomi Mi 10 Youth пока что не уточняется. Покупателям модель будет доступна в оранжевой, синей, белой, чёрной и бирюзовой расцветках корпуса. Напомним, что Mi 10 Lite 5G в мае в Европе будет продаваться по цене от 349 евро.

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23:18
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N1ghtwish
23:12
"них даже выход из строя компонентов VRM - не гарантийный случай" Электротермическое повреждение практически у любого производителя это прямая путевка в суд https://www.yaplakal.com/forum32/topic15038...
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
nepranov
23:12
Согласен, даже по упаковке их товара все видно. МСИ хлам, экономисты хреновы, на спичках экономят.
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
nepranov
23:10
Мой разгон железобетонный, а вот твой не знаю, но ты ведь LoL. Ахаха))) Зайди с основной учетки, чего прячешься под второй?
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
enot52rus
23:09
а что ты будешь делать, когда над тобой ржать устанут? ты же понимаешь что люди заходят в твои статьи только чтоб тебя дерьмом окатить?
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23:09
В данном конкретном случае виновата MSI: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16767496#p16767496 И ответ: "Это проблемы Карбона, точнее БИОСа. Память тут не причём. Нам тольео ждать нормальн...
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
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