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Недавно китайская компания Xiaomi объявила о том, что 27 апреля 2020 года состоится премьера программного обеспечения MIUI 12 и смартфона Xiaomi Mi 10 Youth. Производитель опубликовал постер устройства. Изображение даёт понять, что грядущая новинка не окажется точной копией модели Mi 10 Lite 5G, которая в мае появится в Европе. Однако, два смартфона будут весьма похожи друг на друга.

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Xiaomi Mi 10 Youth попал в базу данных китайского регуляторного органа TENAA. На сайте сертификационного бюро появились ключевые параметры и изображения смартфона. Кроме того, китайская компания сама опубликовала фотографию, на которой запечатлён генеральный директор Лэй Цзюнь с телефоном в руке.

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Будущей новинке достанется мобильный процессор Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G. Система-на-кристалле трудится на частоте до 2,4 ГГц и имеет графический ускоритель Adreno 620. Чип будет работать в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти, а накопитель будет иметь вместимость 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Заметим, что Mi 10 Lite 5G поступит в продажу в конфигурациях 8/128 ГБ и 6/128 ГБ.

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Ёмкость встроенного аккумулятора в Mi 10 Youth составит 4060 мАч. На лицевой панели будет установлен дисплей AMOLED формата Full HD+. Разрешение будет соответствовать формату FHD+. Лицевая камера получит 16-мегапиксельной сенсор. Из базы данных регуляторного органа стало известно, что на тыльной панели будет установлен 48-мегапиксельный датчик изображения. Из официальных изображений смартфона мы уже знаем, что камера получит перископный телефотомодуль, поддержку интеллектуальных функций и 50-кратный программный зум.

В арсенал Xiaomi Mi 10 Youth войдут разъём для наушников, инфракрасный излучатель, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и NFC. Вместимость встроенного аккумулятора составит 4060 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположится под дисплеем смартфона. Также отметим размеры 164 х 72,78 х 8 мм и массу 192 грамма.

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Смартфон поступит в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 11 несмотря на то, что в один день с ним состоится премьера прошивки MIUI 12. Основано программное обеспечение будет на базе операционной системы Android 10. Стоимость Xiaomi Mi 10 Youth пока что не уточняется. Покупателям модель будет доступна в оранжевой, синей, белой, чёрной и бирюзовой расцветках корпуса. Напомним, что Mi 10 Lite 5G в мае в Европе будет продаваться по цене от 349 евро.