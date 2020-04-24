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Китайский сотовый оператора China Telecom опубликовал два изображения и список ключевых технических параметров смартфона Xiaomi Redmi 10X. Модель имеет каталожный номер M20003J15SC и может появиться за пределами Китая как Redmi Note 9.

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Согласно первым рендерам, Redmi 10X будет сильно напоминать Redmi Note 9S, который появился в продаже на AliExpress в начале текущего месяца. На тыльной панели можно видеть четырёхмодульную основную камеру и сканер отпечатков пальцев. По имеющимся данным, разрешение датчиков изображения составит 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Отметим, что такая же камера используется в Redmi Note 8, представленном в конце лета прошлого года.

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На лицевой стороне будут установлен дисплей IPS формата Full HD+. Его размер составит 6,53 дюйма по диагонали. Ключевым заметным отличием по сравнению с Redmi Note 9S станет то, что перфорация под 13-мегапиксельную фронтальную камеру будет находиться не по центру, а в левом углу.

Вычислительным центром Xiaomi Redmi 10X станет мобильная платформа Helio G85. Пока что эта однокристальная система ещё не использовалась ни в одном смартфоне. Чипсет будет работать в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ. Будущая новинка обзаведётся встроенным аккумулятором с 22,5-ваттной зарядкой по проводу. Ёмкость батареи составит 5020 мАч.

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Смартфон поступит на рынок с предустановленной ОС Android 10 в паре с оболочкой MIUI 11. О наличии NFC и разъёма для наушников информации нет. Отметим, что представленный в Индии Redmi Note 9 Pro и его глобальная версия Redmi Note 9S не имеют NFC, но при этом до конца весны будет представлена европейская версия, которая получит чип для бесконтактной оплаты.

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Дата презентации Xiaomi Redmi 10X пока что не уточняется. В продаже смартфон появится в синей, белой и изумрудной расцветках по цене 210 долларов за версию с 4 ГБ оперативной памяти хранилищем на 128 ГБ.