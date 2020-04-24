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Huawei MatePad представлен официально: Kirin 810, АКБ на 7250 мАч и цена от 270 долларов

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Компания Huawei анонсировала недорогой планшетный компьютер MatePad. Новинка является упрощённой версией модели MatePad Pro, которая вышла в Китае в конце осени прошлого года.

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Huawei MatePad оборудован 10,4-дюймовым дисплеем разрешением 2000 х 1200 точек. Экран построен на базе матрицы IPS. На лицевой панели устройства есть фронтальная камера, в основе которой лежит датчик изображения на 8 Мп.

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Планшетный компьютер имеет цельнометаллический корпус, габаритные размеры которого составляет 245,2 х 155 х 7,4 мм. Весит новинка 450 г. На тыльной стороне установлена основная камера с 8-мегапиксельным разрешением. Планшет не имеет сканера отпечатков пальцев и разъёма для наушников. Но зато он обзавёлся стереодинамиками от Harman Kardon и слотом для карты microSD.

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Huawei MatePad работает под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 7250 мАч. Заряжается батарея через порт USB-C. Также заявлена поддержка 18-ваттной зарядки по проводу. Вычислительным центром стал мобильный процессор Kirin 810, выполненный по 7-нанометровой технологии.

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Планшетный компьютер может нести на борту 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной соответственно. Версия с поддержкой LTE доступна только в модификации 6/128 ГБ. Её цена составила 2499 юаней или 350 долларов.

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Конфигурация 4/64 ГБ оценена в 1899 юаней (270 долларов). Стоимость версии 6/128 ГБ составляет 2199 юаней (310 долларов).

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