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В прошлом году компания Xiaomi выпустила модель Redmi K20 в Китае, которая в Европе появилась как Mi 9T. Топовая модификация смартфона была оценена в 399 евро или 430 долларов. Сейчас устройство можно купить на 180 долларов дешевле.

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В магазине DHgate предлагается Xiaomi Mi 9T в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ. С промо-кодом DHmi9T03 купить смартфон можно примерно за 250 долларов. Доступна модель в чёрной и синей расцветках корпуса.

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Xiaomi Mi 9T стал весьма популярным решением в 2019 году. Устройство оборудовано 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 730 с графикой Adreno 618 и пиковой частотой 2,2 ГГц. Одной из особенностей смартфона стала выдвижная 20-мегапиксельная камера для селфи. Такой подход позволил минимизировать экранные рамки на лицевой стороне, и площадь полезного пространства составила почти 92%.

Сам дисплей имеет диагональ 6,39 дюйма, а в его основе лежит матрица AMOLED формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сканером. Тыльная сторона смартфона содержит тройную камеру, которая радует своей универсальностью. Здесь есть широкоугольный модуль на 13 Мп, главный на 48 Мп на базе матрицы Sony IMX582 и 8-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом.

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Питание всем компонентам в смартфоне обеспечивает аккумулятор на 4000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку, мощность которой составляет 18 Вт. Также имеются чип NFC с поддержкой Google Pay, разъём для наушников и порт USB-C.

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Программной оболочкой в Xiaomi Mi 9T выступила операционная система Android 9.0 Pie, но сейчас для смартфона доступна ОС Android 10 в составе прошивки MIUI 11. Учитывая то, что Android 10 был первым крупным обновлением, можно надеяться и на выход следующей версии ОС от Google.