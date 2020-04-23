Эксперты TechSpot оценили целесообразность покупки NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году
Более трёх лет прошло с момента анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Несмотря на это, она до сих пор продаётся по цене в районе 500 долларов на рынке подержанных графических ускорителей.
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На момент анонса адаптер компании NVIDIA соперничал с Radeon R9 Fury X и оказался более чем в полтора раза производительнее последнего в играх с разрешением 4K и на треть мощнее, чем версия без приставки Ti. Такого результата позволило добиться повышение частоты на 50% и увеличение количества потоковых процессоров до 3584. Примерно полтора года GeForce GTX 1080 Ti оставалась самой мощной видеокартой на рынке.
рекламаВ 2018 году вышло семейство GeForce RTX 20 на GPU Turing, флагманом которого стал адаптер GeForce RTX 2080. Его компания оценила в 700 долларов, но большого прирост в производительности видеокарта по сравнению с GeForce GTX 1080 Ti предложить не смогла. С тех пор на рынке появилось ещё больше новых графических ускорителей, и сотрудники TechSpot оценили целесообразность покупки GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году. Они протестировали видеокарту в 35 играх с разрешением 2K и Full HD. Тестовый тест включает чип Intel Core i9-9900K с 16 ГБ ОЗУ типа DDR4 с частотой 3,4 ГГц.
рекламаС результатами в играх вы можете ознакомиться по этой ссылке, а мы перейдём к выводам. GeForce GTX 1080 Ti является неплохим решением даже спустя три года после анонса. Ускоритель оказался на 2% производительнее в играх с разрешением Quad HD, чем GeForce RTX 2070 SUPER. Самое большое преимущество он продемонстрировал в World of Tanks (15%) и Gears 5 (14%), а вот в новых играх DOOM Eternal и Control более новая модель показала себя лучше на 13% и 14% соответственно.
Разница в производительности между GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT оказалась более существенной в пользу решения «зелёной» команды, а именно на 11% в среднем. Речь также идёт об играх при разрешении 2K. Например, в War Thunder GeForce GTX 1080 Ti оказалась на 39% быстрее, чем видеокарта AMD. Radeon RX 5700 XT был лучше лишь в Rainbow Six Siege (на 1%), The Division 2 (на 1%) и Borderlands 3 (на 3%), тогда как в Control модели продемонстрировали идентичные результаты.
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Без сомнений, GeForce GTX 1080 Ti является мощным адаптером даже сейчас. Видеокарта демонстрирует результаты в играх на уровне GeForce RTX 2070 SUPER. Однако, как утверждают сотрудники TechSpot, даже такие показатели не делают GeForce GTX 1080 Ti лучшим выбором за свои деньги в 2020 году. Но всё же нынешние владельцы видеокарты могут радоваться, особенно, если они обзавелись ею несколько лет назад.
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