Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Более трёх лет прошло с момента анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Несмотря на это, она до сих пор продаётся по цене в районе 500 долларов на рынке подержанных графических ускорителей.

реклама

На момент анонса адаптер компании NVIDIA соперничал с Radeon R9 Fury X и оказался более чем в полтора раза производительнее последнего в играх с разрешением 4K и на треть мощнее, чем версия без приставки Ti. Такого результата позволило добиться повышение частоты на 50% и увеличение количества потоковых процессоров до 3584. Примерно полтора года GeForce GTX 1080 Ti оставалась самой мощной видеокартой на рынке.

реклама

В 2018 году вышло семейство GeForce RTX 20 на GPU Turing, флагманом которого стал адаптер GeForce RTX 2080. Его компания оценила в 700 долларов, но большого прирост в производительности видеокарта по сравнению с GeForce GTX 1080 Ti предложить не смогла. С тех пор на рынке появилось ещё больше новых графических ускорителей, и сотрудники TechSpot оценили целесообразность покупки GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году. Они протестировали видеокарту в 35 играх с разрешением 2K и Full HD. Тестовый тест включает чип Intel Core i9-9900K с 16 ГБ ОЗУ типа DDR4 с частотой 3,4 ГГц.

реклама

С результатами в играх вы можете ознакомиться по этой ссылке, а мы перейдём к выводам. GeForce GTX 1080 Ti является неплохим решением даже спустя три года после анонса. Ускоритель оказался на 2% производительнее в играх с разрешением Quad HD, чем GeForce RTX 2070 SUPER. Самое большое преимущество он продемонстрировал в World of Tanks (15%) и Gears 5 (14%), а вот в новых играх DOOM Eternal и Control более новая модель показала себя лучше на 13% и 14% соответственно.

Разница в производительности между GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT оказалась более существенной в пользу решения «зелёной» команды, а именно на 11% в среднем. Речь также идёт об играх при разрешении 2K. Например, в War Thunder GeForce GTX 1080 Ti оказалась на 39% быстрее, чем видеокарта AMD. Radeon RX 5700 XT был лучше лишь в Rainbow Six Siege (на 1%), The Division 2 (на 1%) и Borderlands 3 (на 3%), тогда как в Control модели продемонстрировали идентичные результаты.

реклама

Без сомнений, GeForce GTX 1080 Ti является мощным адаптером даже сейчас. Видеокарта демонстрирует результаты в играх на уровне GeForce RTX 2070 SUPER. Однако, как утверждают сотрудники TechSpot, даже такие показатели не делают GeForce GTX 1080 Ti лучшим выбором за свои деньги в 2020 году. Но всё же нынешние владельцы видеокарты могут радоваться, особенно, если они обзавелись ею несколько лет назад.