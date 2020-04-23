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Американская компания Apple недавно представила iPhone SE второго поколения. Модель 2020 года стала симбиозом сразу трёх смартфонов. Она получила дизайн iPhone 8, камеру от iPhone Xr и процессор от iPhone 11. Но, как оказалось, с чипом A13 Bionic, установленном в новинке, не всё так однозначно.

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Смартфон протестировали в бенчмарке AnTuTu. Программное обеспечение присудило ему 491 166 «попугаев». CPU получил 149 295 баллов, GPU заработал 186 079 баллов, а памяти и пользовательскому интерфейсу присуждено 77 968 баллов и 78 824 баллов соответственно.

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Если смотреть на показатели CPU и GPU, то их результат ближе к показателям процессора A12 Bionic, который Apple используется в iPhone Xs. Лишь оптимизированная оперативная память в объёме 3 ГБ позволила iPhone SE (2020) оторваться от смартфонов 2018 года выпуска. По этому показателю новинка стала в один ряд с три iPhone 11.

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Американская компания занизила частоту процессора Apple A13 Bionic для того, чтобы повысить срок жизни аккумуляторной батареи. Но всё же стоит заметить, что iPhone SE (2020), стоимость которого в США составляет от 399 долларов, является производительнее Android-смартфонов с таким же ценником. Напомним, что российская цена новинки составила от 39 990 рублей до 53 990 рублей в зависимости от комплектации.

Помимо чипа Apple A13 Bionic смартфон имеет 12-мегапиксельную основную камеру, 7-мегапиксельную фронтальную, а дисплей характеризуется диагональю 4,7 дюйма и разрешением 750 х 1334 точки. Ёмкость аккумулятора составляет 1821 мАч. В iPhone SE (2020) есть защита от воды и пыли по стандарту IP67, NFC, а сканер отпечатков пальцев установлен на лицевой стороне и встроен в клавишу «Домой».