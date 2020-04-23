AMD Ryzen 3 3300X обошёл Intel Core i7-7700K и Core i3-10300 в Cinebench R15 и Cinebench R20
На днях компания AMD представила процессор Ryzen 3 3300X. Он получил четыре ядра с поддержкой многопоточности и частотой 3,8-4,3 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня составил 16 МБ, а величина отвода тепловой мощности равна 65 Вт.
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Процессор поступит в продажу в следующем месяце по рекомендованной розничной цене 120 долларов, а сейчас он был протестирован в бенчмарках Cinebench R15 и Cinebench R20, где смог ненамного превзойти показатели двух чипов компании Intel.
рекламаIntel Core i7-7700K был флагманским процессором несколько поколений назад. В Cinebench R15 его однопоточный результат составил 200 баллов, в то время как в многопоточном режиме программное обеспечение присудило чипу 995 баллов.
рекламаIntel Core i3-10300 является представителем поколения Comet Lake-S. Он поступит в продажу в конце весны. Результат этой модели составил 197 баллов в режиме Single-Core и 1027 баллов в Multi-Core. Ryzen 3 3300X в тесте с использованием одного ядра набрал 199 «попугаев». В тесте с применением всех ядер показатель составил 1120 «попугаев».
В Cinebench R20 ситуация не изменилась. Intel Core i7-7700K оказался немного производительнее двух других решений в однопоточном режиме. Он набрал 466 баллов, тогда как показатели Core i3-10300 и Ryzen 3 3300X составили соответственно 457 баллов и 491 балл.
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В многопоточном режиме процессор компании AMD вновь одержал победу. Ему бенчмарк присудил 2341 пункт. Чип поколения Comet Lake-S смог набрать на 11 пунктов меньше, а Core i7-7700K уступил 84 пункта лидеру.
|
Процессор
|
Cinebench R15
|
Cinebench R20
|
Single- Core
|
|
Multi- Core
|
|
Single- Core
|
|
Multi- Core
|
|
Intel Core i7-7700K
|
200
|
100,5%
|
995
|
88,84%
|
466
|
94,91%
|
2257
|
96,41%
|
Intel Core i3- 10300
|
197
|
98,99%
|
1027
|
91,7%
|
457
|
93,08%
|
2330
|
99,53%
|
AMD Ryzen 3 3300X
|
199
|
100%
|
1120
|
100%
|
491
|
100%
|
2341
|
100%
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