Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На днях компания AMD представила процессор Ryzen 3 3300X. Он получил четыре ядра с поддержкой многопоточности и частотой 3,8-4,3 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня составил 16 МБ, а величина отвода тепловой мощности равна 65 Вт.

реклама

Процессор поступит в продажу в следующем месяце по рекомендованной розничной цене 120 долларов, а сейчас он был протестирован в бенчмарках Cinebench R15 и Cinebench R20, где смог ненамного превзойти показатели двух чипов компании Intel.

реклама

Intel Core i7-7700K был флагманским процессором несколько поколений назад. В Cinebench R15 его однопоточный результат составил 200 баллов, в то время как в многопоточном режиме программное обеспечение присудило чипу 995 баллов.

реклама

Intel Core i3-10300 является представителем поколения Comet Lake-S. Он поступит в продажу в конце весны. Результат этой модели составил 197 баллов в режиме Single-Core и 1027 баллов в Multi-Core. Ryzen 3 3300X в тесте с использованием одного ядра набрал 199 «попугаев». В тесте с применением всех ядер показатель составил 1120 «попугаев».

В Cinebench R20 ситуация не изменилась. Intel Core i7-7700K оказался немного производительнее двух других решений в однопоточном режиме. Он набрал 466 баллов, тогда как показатели Core i3-10300 и Ryzen 3 3300X составили соответственно 457 баллов и 491 балл.

реклама

В многопоточном режиме процессор компании AMD вновь одержал победу. Ему бенчмарк присудил 2341 пункт. Чип поколения Comet Lake-S смог набрать на 11 пунктов меньше, а Core i7-7700K уступил 84 пункта лидеру.