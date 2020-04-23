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Ещё два процессора компании AMD поколения Renoir для настольных компьютеров замечены на просторах всемирной паутины. Они создадут больше опций для выбора покупателям, желающим уложится в бюджет 200 долларов.

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Первая модель относится в серии 4000G. Она имеет базовую частоту 3,4 ГГц, пиковую 3,7 ГГц, а величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. CPU представлен квартетом ядер. Процессор получит поддержку многопоточности, а объём кэш-памяти второго и третьего уровней составит 2 МБ и 4 МБ соответственно.

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Глядя на частоты ядер, можно предположить, что речь идёт о тестовом образце, т.к. они ниже, чем у модели прошлого поколения Ryzen 5 3400G. Вероятно, финальная версия 65-ваттного чипа предложит максимальную частоту на уровне 4,2 ГГц или даже немного выше.

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Второй засветившийся в Сети процессор семейства Ryzen 4000 для настольных персональных компьютеров тоже имеет четыре ядра. Базовая частота составляет 3,0 ГГц. Величина отвода тепловой мощности равна 35 Вт. Процессор получит интегрированную графику с частотой 1200 МГц и поддержку оперативной памяти DDR4-3200.

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Отметим, что этой платформой может быть Ryzen 3 4200GE. CPU в плане производительности превосходит 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 4600U и 8-ядерный 8-поточный Ryzen 7 4700U, тогда как iGPU уступает встроенной графике Renoir с шестью блоками CU.