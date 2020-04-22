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Китайский гигант Huawei расширил ассортимент умных телевизоров. Компания анонсировала новую модель с выдвижной камерой и разрешением 4K UHD. Некоторые ресурсы сообщают, что она оборудована панелью OLED, но официальной информации на этот счёт нет.

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Новинка называется Huawei Smart Screen V55i. Это второй умный телевизор компании, который оснащается выдвижной камерой. Идентичное решение используется в Smart Screen X65. Вот последний точно оборудован матрицей OLED и стоит при этом почти в сеть раз дороже сегодняшней новинки.

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Huawei Smart Screen C55i – более скромный аппарат. Он имеет диагональ 55 дюймов и разрешение 2160 х 3840 точек. Для экрана заявлена поддержка расширенного динамического диапазона, 120% охват пространства BT.709 и 90% охват цветовой гаммы DCI/P3. Также производитель заявляет о поддержке технологии динамической компенсации качества картинка, которая позволяет обеспечить высокую плавность изображения.

Уже упомянутая камера может использоваться как для видеосвязи, так и для управления устройствами умного дома. Для неё заявлена поддержка распознавания жестов. Камера может записывать видео в разрешении 1080 x 1920 точек.

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Телевизор оснащён фирменным процессором Honghu 818. Он имеет по два ядра Cortex-A53 и Cortex-A73. Графикой занимается GPU Mali-G51 MP4 производства ARM. Под капотом новинки установлено 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения приложений предусмотрено 32 ГБ ПЗУ. Также стоит выделить тонки дисплейные рамки. По словам производителя, площадь полезного пространства составляет 96,2%. Работает новинка на базе программного обеспечения HarmonyOS. Набор портов и беспроводных интерфейсов не уточняется.

Huawei Smart Screen C55i поступит в продажу в Китае 26 апреля текущего года. Стоимость телевизора составила 3799 юаней или 535 долларов.