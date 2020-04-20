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Xiaomi представит дешёвый 5G-смартфон Redmi K30i

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Компания Xiaomi готовит к выходу доступный смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он будет называться Xiaomi Redmi K30i и станет упрощённой версией модели Redmi K30 5G, которая поступила в продажу в начале этого года.

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Будущая новинка будет построена на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 765G с интегрированным модемом Snapdragon X52. Ожидается, что ключевым отличием от Redmi K30 5G станет основная камера. Её разрешение составит 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 48-мегапиксельный сенсор заменит 64-мегапиксельный датчик изображения.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4500 мАч, а мощность зарядки по проводу – 27 Вт. Модель будет оборудована 6,67-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположится на боковом торце.

В Redmi K30i будет использоваться сдвоенная фронтальная камера. Разрешение составит 20 Мп + 2 Мп. Она будет расположена в овальном отверстии в правом углу экрана. В числе прочего отметим NFC, гнездо для подключения проводных наушников и USB-C.

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Программной основой выступит оболочка MIUI 11, построенная на операционной системе Android 10. Не будем исключать, что вместе с Redmi K30i китайская компания сделает «бумажный» анонс прошивки MIUI 12, старт распространения которой запланирован на осень этого года.

Будущая новинка окажется чуть дешевле, чем Redmi K30 5G. Стоимость последнего в зависимости от комплектации составила от 285 долларов до 420 долларов. Спустя три с половиной месяца с момента анонса на AliExpress базовая модификация предлагается примерно за 260 долларов. В то же время Xiaomi Redmi K30i поступит на рынок по цене от 255 долларов (1799 юаней). Премьера смартфона ожидается в ближайшее время, но информации о точной дате анонса пока что нет.

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