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Компания Xiaomi известна в первую очередь как производитель смартфонов. При этом в ассортименте производителя из Поднебесной есть мобильные компьютеры, носимые гаджеты, телевизоры и устройства умного дома. Также за десять лет своего существования компания представила несколько мониторов. Один из них называется Xiaomi Mi Display 23,8”.

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В магазине Banggood устройство по акции стоит 208 долларов. При этом с купоном BGOX813 купить монитор можно на 50 долларов дешевле. Таким образом, можно сэкономить примерно 58% от полной стоимости модели. Для заказа перейдите по этой ссылке на страницу магазина. Ввести промо-код можно только после регистрации на сайте.

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Монитор оборудован 23,8-дюймовой жидкокристаллической панелью с разрешением 1920 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD. Соотношение сторон составляет 16 к 9. Матрица имеет яркость 250 нит, а время отклика равно 6 мс.

Xiaomi Mi Display 23,8” обзавёлся антибликовым покрытием. Углы обзора по горизонтали и вертикали составили по 178 градусов. В комплект поставки, помимо монитора, входят подставка под него, кабель питания и HDMI. Габаритные размеры монитора равны 53,8 х 41,8 х 1,8 см, а весит модель 4200 г.