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Компания Xiaomi в марте в Индии представила смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Первая модель уже дебютировала в мире как Redmi Note 9S, а вторая пока что остаётся эксклюзивом индийского рынка. Как стало известно, вскоре семейство нового поколения пополнится ещё одним устройством. Оно будет называться Xiaomi Redmi Note 9.

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Стандартное издании девятой серии получит 6,43-дюймовый дисплей формата FHD+. В его основе будет лежать матрица IPS. Если в двух Pro-версиях сканер отпечатков пальцев, будучи совмещённым с кнопкой питания, установлен на правой грани, то в Redmi Note 9 он расположится на тыльной стороне вместе с квадратным блоком оптических модулей.

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Разрешение фронтальной камеры составит 13 Мп. Главный модуль основной камеры будет построен на 48-Мп сенсоре. Остальные параметры не уточняются. Однако, судя по позиционированию смартфона и количеству оптических модулей, можно смело предполагать, что мы увидим «ширик» и пару дополнительных датчиков разрешением 2 Мп или 5 Мп.

В основе Xiaomi Redmi Note 9 будет процессор Helio G80 от MediaTek. Это 12-нанометровое изделие с частотой от 1,8 ГГц до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MC2. В базе данных китайского регулятора TENAA указано, что смартфон получит от 3 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти и от 32 ГБ до 128 ГБ постоянной. Ёмкость аккумулятора составит порядка 5000 мАч.

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Также модель была замечена в базе регулятора CCC, где указано, что она получит поддержку 22,5-ваттной проводной зарядки. Из прочего отметим размеры 162,3 х 77,2 х 8,9 мм, вес 198 г, ИК-порт и разъём для наушников. Работать грядущая новинка будет на базе ОС Android 10 с MIUI 11.

О сроках анонса смартфона пока что информации нет. Предполагается, что Xiaomi Redmi Note 9 на международном рынке будет стоить от 200 долларов за базовую модификацию. Напомним, что Redmi Note 9S продаётся по официальной цене 249 долларов или 279 долларов в зависимости от комплектации.