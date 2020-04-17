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Компания Honor вслед за семейством Honor 30 флагманского уровня анонсировала два доступных решения. Они называются Honor 20E и 9X Lite. Обе модели были выпущены в Европе.

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Honor 9X Lite ожидался ещё в конце февраля на выставке Mobile World Congress 2020. Но мероприятие отменили из-за коронавируса и о смартфоне забыли. Новинка позаимствовала многое у Honor 8X, который был анонсирован ещё осенью 2018 года.

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Смартфон оборудован 12-нм процессором Kirin 710. Оперативной памяти установлено под капотом 4 ГБ, а встроенной предусмотрено 128 ГБ. На тыльной панели установлены два модуля камеры с разрешением 48 Мп + 2 Мп и дактилоскопический сенсор.

Спереди расположен дисплей LCD формата Full HD+. Он имеет диагональ 6,5 дюйма и вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Программной основой выступила операционная система Android 9.0 Pie. Ёмкость аккумулятора составила 3750 мАч. Быстрая зарядка отсутствует.

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Honor 9X Lite станет доступен для предварительного заказа 30 апреля этого года. В продаже в Европе модель появится спустя две недели по цене 199 евро. Покупатели смогут выбирать между чёрной и зелёной расцветками.

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Honor 20E оборудован 6,21-дюймовым дисплеем IPS. Разрешение – Full HD+. В каплеобразном вырезе расположена фронтальная камера на 8 Мп. Сзади в смартфоне есть сканер отпечатков пальцев и три модуля – стандартный на 24 Мп, широкоугольный на 8 Мп и вспомогательный на 2 Мп.

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Модель работает на базе чипа Kirin 710F. От Kirin 710, который установлен в предыдущей новинке, данный процессор не отличается ровным счётом ничем. Объём оперативной составляет 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. За питание отвечает АКБ на 3400 мАч без поддержки быстрой зарядки. Программной основой выступает ОС Android 9.0 Pie.

Стоимость Honor 20E составила 179 евро. При этом в первое время смартфон будет доступен со скидкой 30 евро. Покупателям на выбор предложены чёрная и синяя расцветки.