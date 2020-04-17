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Переход на 10-нанометровую технологию компания Intel намечала ещё на 2016 год. Но калифорнийский производитель поменял планы, и в итоге на рынке появился только один процессор поколения Cannon Lake. Он называется Intel Core i3-8121U. Сейчас в Сети появилась информация ещё о двух моделях семейства, которым не суждено было попасть на рынок.

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Сетевой информатор _rogame отыскал в базе данных бенчмарка 3DMark информацию о тестировании двух неизвестных CPU поколения Cannon Lake-H. Судя по тому, что они входят в данное семейство, вероятно, это и есть те самые 10-нанометровые чипы для топовых ноутбуков.

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Как можно видеть на скриншотах из бенчмарка, один из несостоявшихся процессоров получил восемь ядер и поддержку многопоточности. Частота составила 1,8-2,0 ГГц. Во втором чипе было установлено шесть ядер с базовой частотой 1,0 ГГц. Поддержкой многопоточностью он не обзавёлся, а Boost-частоту программное обеспечение определить не смогло.

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Возможно, низкие часты были одной из ключевых причин отказа от выпуска чипов поколения Cannon Lake. При этом высокими частотами не смогли похвастаться и первые 10-нанометровые процессоры компании Intel, вошедшие в семейство Ice Lake.