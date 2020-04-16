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На просторах всемирной паутины появились фото ещё не анонсированного уникального смартфона компании Xiaomi. Уникальность запечатлённого на снимках устройства заключается в том, что его корпус защищён в соответствии с требованиями стандарта IP68, а таким не может похвастаться ни один аппарат производителя из Поднебесной из представленных за 10 лет.

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Модель проходит под кодовым именем Comet и немного напоминает игровой смартфон Black Shark 3, который был выпущен в начале весны. Сходство прослеживается в дизайне тыльной стороны. Биометрический сенсор будет установлен на задней панели вместе со сдвоенной основной камерой.

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Xiaomi Comet станет первым смартфоном в 10-летней истории китайской компании, который будет иметь защищённый корпус. Согласно фотографиям, будущая новинка получит красную клавишу питания, гибридный слот под карту памяти, экран без выреза, а разрешение основной камеры составит 12 Мп + 2 Мп.

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На одном из снимков запечатлён смартфон с запущенным приложением AIDA64. Как вы можете увидеть, в Xiaomi Comet установлен 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 710. Это относительно старая однокристальная система. Её премьера состоялась в смартфоне под названием Xiaomi Mi 8 Lite, который был представлен в конце весны 2018 года.

Также на борту «кометы» есть 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Ёмкость комплектной батареи составляет лишь 2900 мАч. На тыльной панели внизу есть надпись, которая говорит о наличии защиты по стандарту IP68. При этом один из топ-менеджеров китайской компании заявил, что для смартфонов будет достаточно и защиты уровня IP53.

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Информации о стоимости и дате анонса Xiaomi Comet пока что нет. Но, судя по перечню предлагаемых параметров, это будет не самое дорогое устройство компании из Китая.