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Опубликованы первые скриншоты прошивки MIUI 12

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Компания Xiaomi может в ближайшее время анонсировать прошивку MIUI 12. Об этом свидетельствует то, что на просторах всемирной паутины в последние дни начало появляться много информации о пользовательском интерфейсе и новых функциях программного обеспечения. Например, на сайте XDA Developers была опубликована подборка скриншотов графического интерфейса MIUI 12.

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На картинках можно видеть разделы с выбором частоты обновления дисплея. Само собой, такая опция будет доступна смартфонам, в которых частота экрана составляет более 60 Гц. Также появится обновлённое меню выбора цветовой схемы.

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Добавится и отдельный раздел, посвящённый описанию расхода заряда аккумуляторной батареи. Одним из нововведений станет режим Focus Mode. По предварительной информации, при его активации будут блокироваться оповещения. Если верить скриншоту, то пользователь может при активации Focus Mode задать время, по истечении которого смартфон перейдёт в нормальный режим функционирования.

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Судя по скриншотам, ночной режим в MIUI 12 будет более тёмным, чем в текущей версии программного обеспечения. Но это «нововведение» компания недавно официально включила в список изменений.

Несмотря на то, что формальная премьера оболочки может состояться уже весной, распространение бета-версии прошивки начнётся лишь в конце третьего квартала. Финальную версию MIUI 12 владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi начнут получать только под конец текущего года. Отметим, что компания решила время от времени делиться с пользователями нововведениями, загружая на китайский форум MIUI бета-версии приложений, которые появятся в MIUI 12.

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