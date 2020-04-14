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Южнокорейская компания LG пополнила свой ассортимент смартфоном, выполненным в не самом популярном в наше время форм-факторе. Производитель представил модель-раскладушку LG Folder 2. В отличие от Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019 здесь всё по старинке и никакого сгибаемого дисплея нет.

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Новинка построена на базе 4-ядерной мобильной платформы Snapdragon 210 от Qualcomm. Она имеет ядра Cortex-A7 с частотой 1,1 ГГц и графику Adreno 304. Однокристальная система включает модемную плату Cat.4 для поддержки мобильных сетей 4G, которая обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/сек.

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Как и в уже упомянутых современных смартфонах с раскладывающимся корпусом, LG Folder 2 имеет два экрана. Разрешение главного составляет 320 х 240 пикселей при диагонали 2,8 дюйма. Дополнительный дисплей оказался монохромным. Он установлен на внешней стороне крышки, имеет размер 0,9 дюйма по диагонали и используется для вывода важной информации.

На тыльной панели смартфона установлена 2-мегапиксельная фронтальная камера. Рядом с ней обосновалась клавиша SOS, трёхкратное нажатие на которую набирает заранее заданный номер телефона. Также в новинке имеет классическая клавиатура T9. Модель имеет габариты 107,9 х 55 х 8 мм, а масса составляет 127 г.

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За питание LG Folder 2 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1470 мАч. Под капотом устройства установлен накопитель вместимостью 8 ГБ с возможностью расширения за счёт карты памяти, а объём оперативки составляет 1 ГБ. Также выделим Bluetooth 4.1, Wi-Fi 2,4 ГГц, GPS и радиоприёмник. Работает новинка под управлением операционной системы Android 10, но версия не указана.

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Стоимость LG Folder составила 160 долларов. Смартфон поступит в продажу 17 апреля текущего года. Модель будет доступна в сером и белом цветовых решениях.